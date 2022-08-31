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«Днепр-1» — «Верес». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (03.09.2022)

вчера, 23:10
Днепр-1

Ставки букмекеров

Явным фаворитом букмекеры в этой игре выделяют «Днепр-1», поставить на победу которого можно по коэффициенту 1.55 в БК Лига Ставок. Взять сенсационную победу «Вереса » можно по коэффициенту 5.5, в случае ничьи зайдет коэффициенту 4.45.

Украина. Премьер-Лига 2022/2023
Днепр-1
Верес
Выигрыш
- : -
03 сентября 2022, 13:00
суббота
ВыигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.56 4.40 5.35
1XBET 1.56 4.40 5.35

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.65, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.2. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Днепр-1» после вылета из Лиги Европы от кипрского АЕКа с общим счетом (1:5) порадовал своих болельщиков сенсационной разгромной победой (3:0) над вице-чемпионом Украины «Динамо». Игра проходила в равном ключе, но сильнее оказались футболисты из города Днепр.

«Верес» также удивляет украинских фанатов своими результатами. Подопечные Юрия Вирта на старте сезона выиграли два поединка из двух и набрали шесть зачетных баллов. Соперниками на пути у команды были «Черноморец» (1:0) и «Ворскла» (2:1).

Информация для ставок

  • «Днепр-1» дважды победил в последних семи встречах
  • У «Вереса» шесть поражений в последних 11 играх
  • Минувший очный поединок закончился поражением «Вереса» (0:1)
  • Четыре последних матча с участием «Днепра-1» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

В этой игре мы увидим абсолютное доминирование домашней команды. Она выше классом и обладают более поставленной и организованной игрой, поэтому без проблем оформит необходимый для себя результат и положит в копилку три очка. Сделать ставку на победу «Днепра-1» можно в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.55.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 2.20 1.68
1XBET 2.20 1.68
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