«Днепр-1» — «Верес». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (03.09.2022)

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вчера, 23:10

Ставки букмекеров

Явным фаворитом букмекеры в этой игре выделяют «Днепр-1», поставить на победу которого можно по коэффициенту 1.55 в БК Лига Ставок. Взять сенсационную победу «Вереса » можно по коэффициенту 5.5, в случае ничьи зайдет коэффициенту 4.45.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.65, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 2.2. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.75.

Форма команд

«Днепр-1» после вылета из Лиги Европы от кипрского АЕКа с общим счетом (1:5) порадовал своих болельщиков сенсационной разгромной победой (3:0) над вице-чемпионом Украины «Динамо». Игра проходила в равном ключе, но сильнее оказались футболисты из города Днепр.

«Верес» также удивляет украинских фанатов своими результатами. Подопечные Юрия Вирта на старте сезона выиграли два поединка из двух и набрали шесть зачетных баллов. Соперниками на пути у команды были «Черноморец» (1:0) и «Ворскла» (2:1).

Информация для ставок

«Днепр-1» дважды победил в последних семи встречах

У «Вереса» шесть поражений в последних 11 играх

Минувший очный поединок закончился поражением «Вереса» (0:1)

Четыре последних матча с участием «Днепра-1» завершились результатом ТБ 2.5

Прогноз

В этой игре мы увидим абсолютное доминирование домашней команды. Она выше классом и обладают более поставленной и организованной игрой, поэтому без проблем оформит необходимый для себя результат и положит в копилку три очка. Сделать ставку на победу «Днепра-1» можно в букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.55.