«Кривбасс-2020» — «Металлист-1925». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (20.11.2022)

Ставки букмекеров
С однозначным фаворитом в этой встрече букмекеры определиться не смогли и выставили близкие по значению коэффициенты. Сделать ставку на победу «Кривбасса» можно по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок. Если есть вера в победу гостей, то ее можно взять по коэффициенту 3.1, в случае ничейного результата порадует коэффициент 3.35.
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20 ноября 2022, 15:00
воскресенье
Букмекеры верят, что в матче будут забитые мячи. Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.93 (ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.87. Обмен голами в этой игре оценивается коэффициентом 1.7.
Форма команд
«Кривбасс» под конец сезона нашел баланс надежности в обороне и рациональности в атаке. Команда выиграла два последних матча с одинаковым счетом (1:0) у «Металлиста» и «Ворсклы» и благодаря шести набранным очкам выбралась из зоны вылета и на данный момент занимает 12 место в таблице с 12 очками в копилке.
«Металлист-1925» несколько дней назад добыл свою первую победу при новом тренере Эдмаре. Команда на своем поле принимала «Ингулец» и в неуступчивой борьбе смогла победить со счетом (2:1). Чуть ранее коллектив завоевал один балл в дерби с «Металлистом» расписав нулевую ничью. В общем зачете харьковский клуб располагается на 10 месте с 14 зачетными пунктами.
Информация для ставок
- «Кривбасс» одержал три победы в последних пяти встречах
- У «Металлист-1925» три поражения в последних шести играх
- Четыре из пяти последних домашних поединков «Кривбасса» закончились результатом «обе забьют – нет»
- Три из четырех последних матчей «Металлиста-1925» завершились пробитием ТБ 2.5
Прогноз
Ни одна из команд не будет владеть абсолютным преимуществом. Нас ожидает равная игра с большим количеством борьбы на каждом участке поля. Предлагаем рискнуть и взять ничью по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.