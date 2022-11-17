«Кривбасс-2020» — «Металлист-1925». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (20.11.2022)

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сегодня, 12:10

Ставки букмекеров

С однозначным фаворитом в этой встрече букмекеры определиться не смогли и выставили близкие по значению коэффициенты. Сделать ставку на победу «Кривбасса» можно по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок. Если есть вера в победу гостей, то ее можно взять по коэффициенту 3.1, в случае ничейного результата порадует коэффициент 3.35.

Букмекеры верят, что в матче будут забитые мячи. Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.93 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.87. Обмен голами в этой игре оценивается коэффициентом 1.7.

Форма команд

«Кривбасс» под конец сезона нашел баланс надежности в обороне и рациональности в атаке. Команда выиграла два последних матча с одинаковым счетом (1:0) у «Металлиста» и «Ворсклы» и благодаря шести набранным очкам выбралась из зоны вылета и на данный момент занимает 12 место в таблице с 12 очками в копилке.

«Металлист-1925» несколько дней назад добыл свою первую победу при новом тренере Эдмаре. Команда на своем поле принимала «Ингулец» и в неуступчивой борьбе смогла победить со счетом (2:1). Чуть ранее коллектив завоевал один балл в дерби с «Металлистом» расписав нулевую ничью. В общем зачете харьковский клуб располагается на 10 месте с 14 зачетными пунктами.

Информация для ставок

«Кривбасс» одержал три победы в последних пяти встречах

У «Металлист-1925» три поражения в последних шести играх

Четыре из пяти последних домашних поединков «Кривбасса» закончились результатом «обе забьют – нет»

Три из четырех последних матчей «Металлиста-1925» завершились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

Ни одна из команд не будет владеть абсолютным преимуществом. Нас ожидает равная игра с большим количеством борьбы на каждом участке поля. Предлагаем рискнуть и взять ничью по коэффициенту 3.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.