«Кривбасс-2020» — «Ворскла». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (09.11.2022)

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вчера, 11:30

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров явным фаворитом в матче являются полтавчане. Поставить на победу «Ворсклы» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. В случае победы хозяев зайдет коэффициент 4.88. На ничью предлагают загрузить по коэффициенту 3.6.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.75. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.

Форма команд

«Кривбасс» в конце октября добыл свою первую победу в нынешнем розыгрыше чемпионата. Три очка позволили клубу покинуть самое дно таблицы и на данном этапе сезона расположиться на 13 месте в таблице. В последних двух турах у криворожан не получилось зацепиться за очки, были зафиксированы поражения от «Динамо» и «Руха» (1:3) и (1:2).

«Ворскла» в свою очередь добыла две победы в минувших двух встречах, по очереди сломив сопротивления «Миная» (2:0) и «Львова» (1:0). Подопечные Виктора Скрипника после неудачного старта сезона потихоньку приходят в себя и поднимаются вверх по таблице и с 14 очками занимают девятое место.

Информация для ставок

«Кривбасс» проиграл три из четырех последних матчей

У «Ворсклы» четыре победы в последних семи поединках

Три минувшие встречи «Кривбасса» завершились результатом «обе забьют»

Четыре последние игры «Ворсклы» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Нас ожидает боевая игра, где оба коллектива будут желать одержать победу. Класс футболистов выше у гостей, но это не значит, что победа достанется им легко. Предлагаем сделать ставку на ТМ 2.5 букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.75.