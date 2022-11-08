«Кривбасс-2020» — «Ворскла». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (09.11.2022)

Ставки букмекеров
По котировкам букмекеров явным фаворитом в матче являются полтавчане. Поставить на победу «Ворсклы» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. В случае победы хозяев зайдет коэффициент 4.88. На ничью предлагают загрузить по коэффициенту 3.6.
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сегодня, 14:00
Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.1. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.75. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.95.
Форма команд
«Кривбасс» в конце октября добыл свою первую победу в нынешнем розыгрыше чемпионата. Три очка позволили клубу покинуть самое дно таблицы и на данном этапе сезона расположиться на 13 месте в таблице. В последних двух турах у криворожан не получилось зацепиться за очки, были зафиксированы поражения от «Динамо» и «Руха» (1:3) и (1:2).
«Ворскла» в свою очередь добыла две победы в минувших двух встречах, по очереди сломив сопротивления «Миная» (2:0) и «Львова» (1:0). Подопечные Виктора Скрипника после неудачного старта сезона потихоньку приходят в себя и поднимаются вверх по таблице и с 14 очками занимают девятое место.
Информация для ставок
- «Кривбасс» проиграл три из четырех последних матчей
- У «Ворсклы» четыре победы в последних семи поединках
- Три минувшие встречи «Кривбасса» завершились результатом «обе забьют»
- Четыре последние игры «Ворсклы» закончились результатом ТМ 2.5
Прогноз
Нас ожидает боевая игра, где оба коллектива будут желать одержать победу. Класс футболистов выше у гостей, но это не значит, что победа достанется им легко. Предлагаем сделать ставку на ТМ 2.5 букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.75.