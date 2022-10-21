«Верес» – «Заря». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (23.10.2022)

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вчера, 11:50

Ставки букмекеров

Довольно неблизкие по значению коэффициенты свидетельствуют о том, что с фаворитом встречи букмекерам удалось определиться без проблем. Поставить на победу «Вереса» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 4.15. Выбрать победу «Зари» можно по коэффициенту 1.85. Ничейный исход возможен по коэффициенту 3.65.

Букмекеры также дают одинаковый коэффициент 1.9 на то, что в матче будет забито больше либо меньше 2.5 голов. Сделать ставку на «обе забьют» предлагают по коэффициенту 1.77.

Форма команд

«Верес» продолжает демонстрировать неплохое качества футбола и радовать своих поклонников набранными очками. Команда в минувших турах побывала в гостях у «Миная» и «Львова» и завершила встречи результатами (1:1) и (3:1) соответственно. После восьми игр коллектив сенсационно располагается на третьем месте имея в активе фантастические 14 очков.

«Заря» имела неприятную безвыигрышную серию, которая опустила команду с первого на четвертое место. Проявив характер, команда сумела прервать полосу неудач и разгромить на выезде одесский «Черноморец» со счетом (4:0). Теперь футболисты настроены продолжать победный путь и приложат максимум усилий для достижения необходимого результат.

Информация для ставок

«Верес» одержал четыре победы в последних восьми играх

У «Зари» лишь одна победа в последних пяти матчах

Четыре минувшие очных поединка завершились победой «Зари»

Четыре последних встречи с участием «Вереса» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Обе команды желают добыть три очка и будут активно атаковать ворота друг друга. Луганский коллектив более квалифицирован и, скорее всего, забьет несколько голов, оформив три очка. Предлагаем загрузить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.85.