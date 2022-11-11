«Ворскла» — «Днепр-1». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (13.11.2022)

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вчера, 17:21

Ставки букмекеров

Котировки букмекеров на эту игру выглядят следующим образом: победу хозяев можно выбрать в БК Лига Ставок по коэффициенту 4.15. В случае успеха гостевой команды залетит приятный коэффициент 1.82. За ничью в игре этих коллективов можно получить выигрыш по коэффициент 3.77.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициент 1.77. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 2.05. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Ворскла» два дня назад побывала в гостях у «Кривбасса» и к удивлению украинской футбольной общественности проиграла новичку элиты с минимальным счетом (0:1). Тем не менее полтавчане не опускают руки и продолжают битву за свои цели на сезон, но на данном этапе занимают девятое место после 12 сыгранных поединков.

«Днепр-1» продолжает удерживать лидирующую позицию и опережать ближайших конкурентов на пять и девять очков соответственно. Команда в последних двух турах по очереди сразилась с «Минаем» и «Колосом» и в обоих битвах добыла уверенные победы с одинаковым счетом (3:1).

Информация для ставок

«Ворскла» одержала три победы в последних четырех играх

У «Днепра-1» пять побед в последних шести встречах

Три из четырех минувших очных поединков завершились результатом «обе забьют»

Пять последних матчей с участием «Ворсклы» закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этом поединке ни одна из команда не будет иметь территориального преимущество, но вскрыть оборону друг друга клубам не составит труда. Предлагаем загрузить на «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.