«Заря» — «Минай». Прогноз на матч украинской Премьер-лиги (27.11.2022)

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сегодня, 15:21

Ставки букмекеров

По линии букмекерской конторы Лига Ставок явным фаворитом в этом поединке является «Заря». Поставить на луганский клуб можно по коэффициенту 1.5. Сделать прогноз на успех гостей предлагают по коэффициенту 6.55, а выбрать ничью можно по коэффициенту 4.4.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.82, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.98. «Обе забьют» предлагают поставить по коэффициенту 1.95.

Форма команд

«Заря» несколько дней назад неожиданно для многих разгромила дома «Александрию» со счетом (4:1) и укрепила свои позиции в общем зачете. Команда после 13 поединков расположилась на третьем месте и опережает «Динамо» по дополнительным показателям.

«Минай» такими результатами похвастаться не может. Подопечные Владимира Шарана борются за прописку в элите и после 13 игр занимают 11 месте опережая команды из зоны вылета на один и три балла соответственно. В прошлом туре «лисы» смогли разобраться с «Металлистом» (1:0), а чуть ранее расписали ничью (1:1) с «Рухом».

Информация для ставок

«Заря» выиграла пять из семи последних поединков

У «Миная» одна победа в последних пяти матчах

Две минувшие очные встречи завершились результатом ТМ 2.5

Три из четырех последних игр «Зари» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Луганская «Заря» с первых минут возьмет игру под свой контроль и без проблем оформит очередные три очка. Сделать ставку на победу «Зари» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.5.