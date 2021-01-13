«Унион» — «Байер». Прогноз на матч Бундеслиги (15.01.2021)

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13 января 2021, 15:15

В стартовом матче 16-го тура чемпионата Германии в Берлине сыграют местный «Унион» и «Байер». Обзор ставок букмекеров и прогноз на этот матч вы найдете в нашей статье.

Ставки букмекеров

Ставки на победу «Байера» в этой игре принимаются по коэффициенту 2.26. Вероятность того, что победит «Унион», букмекерская контора Фонбет оценила котировкой 3.46. Ничья в линии букмекера отмечена в 3.46.

На результативность матча букмекер выставил практически равную линию. Тотал меньше 2,5 мячей идет за 1.92, больше – 2.02.

Форма команд

В прошлом туре Бундеслиги «Унион» сыграл вничью с «Вольфсбургом» на домашней арене (2:2). Команда из Берлина продлила серию без поражений до пяти туров – две победы и три ничьих. В турнирной таблице чемпионата «железные» идут на пятом месте, отставая от топ-4 на три очка.

В восьми домашних играх в текущем сезоне «Унион» проиграл только раз – три победы и четыре ничьи.

У «Байера» наступил кризис. За три прошлых тура в чемпионате «аптекари» взяли только одно очко, когда в прошлом туре не смогли победить дома «Вердер» (1:1). До этого подопечные Петера Боша оступились в матчах с «Баварией» и «Айнтрахтом».

Из-за этих неудач «Байер» опустился на третье место в турнирной таблице, пропустив вперед «РБ Лейпциг», и отстав от «Баварии» на четыре пункта.

Информация для ставок

В четырех из пяти очных встреч команд сыграла ставка на ТБ (2,5)

(2,5) Три из пяти прошлых домашних матчей «Униона» завершились вничью

У «Байера» четыре победы в пяти предыдущих выездных встречах

Прогноз

«Унион» приятно удивляет в этом сезоне. Для клуба из Берлина не существует авторитетов в Бундеслиге, а нахождение в зоне еврокубков не может не радовать команду.

«Байер» существенно сбавил обороты и уже отстал от лидеров. Команде из Леверкузена нужно срочно выходить из кризиса, иначе ситуация может только усугубиться. Полагаем, что в этом матче игра будет атакующей и результативной.

Берем ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.81 в БК Фонбет.

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