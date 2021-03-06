ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Уотфорд» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч Чемпионшипа (06.03.2021)

06 марта 2021, 04:31

«Уотфорд» сыграет против «Ноттингем Форест» в рамках 35-го тура английского Чемпионшипа. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.953.314.64
Fonbet Live! 1.08 8.50 100.00
Мелбет 1.88 3.36 4.93
Лига ставок 1.89 3.25 4.30
BetBoom 1.97 3.30 4.20

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка является «Уотфорд». На победу «шмелей» можно поставить с коэффициентом 1.90. Ничейный исход оценивается в 3.30, а победа «Ноттингема» в 4.60.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Уотфорд» расположился на третьей строчке в турнирной таблице. «Шмели» набрали 63 очка. Клуб выиграл 18 матчей, 9 раз играл вничью и проиграл в 7 поединках. Команда забила 45 голов и пропустила 24 мяча. В последних матчах «Уотфорд» показывает очень хорошую игру, но отставание от лидера увеличивается, оно составляет уже десять баллов. Для прохода в АПЛ «Уотфорду» нужно финишировать на втором месте, либо попытать счастья через плей-офф.

«Ноттингем Форест» занимает 16-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. В активе команды 40 баллов. «Ноттингем» забил 28 мячей и пропустил 33 гола. В нынешнем сезоне клуб выиграл 10 матчей, столько же сыграл вничью, уступив в 14 поединках.

Информация для ставок

  • «Ноттингем» выиграл всего два из последних пяти матчей
  • «Уотфорд» победил в четырех из последних пяти матчей
  • У «Уотфорда» восемь забитых мячей в последних пяти поединках

Прогноз

В этом поединке можно поставить на тотал голов больше двух, с коэффициентом 1.72. Также можно присмотреться к ставке «обе забьют», по коэффициенту 2.10.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч английской Премьер-Лиги «Брайтон» — «Лестер».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.953.314.64
Fonbet Live! 1.08 8.50 100.00
Мелбет 1.88 3.36 4.93
Лига ставок 1.89 3.25 4.30
BetBoom 1.97 3.30 4.20
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Обсудить
Все комментарии
Amicur
Amicur
06 марта в 08:55
хозяева не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100