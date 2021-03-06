«Уотфорд» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч Чемпионшипа (06.03.2021)

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06 марта 2021, 04:31

«Уотфорд» сыграет против «Ноттингем Форест» в рамках 35-го тура английского Чемпионшипа. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка является «Уотфорд». На победу «шмелей» можно поставить с коэффициентом 1.90. Ничейный исход оценивается в 3.30, а победа «Ноттингема» в 4.60.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Уотфорд» расположился на третьей строчке в турнирной таблице. «Шмели» набрали 63 очка. Клуб выиграл 18 матчей, 9 раз играл вничью и проиграл в 7 поединках. Команда забила 45 голов и пропустила 24 мяча. В последних матчах «Уотфорд» показывает очень хорошую игру, но отставание от лидера увеличивается, оно составляет уже десять баллов. Для прохода в АПЛ «Уотфорду» нужно финишировать на втором месте, либо попытать счастья через плей-офф.

«Ноттингем Форест» занимает 16-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. В активе команды 40 баллов. «Ноттингем» забил 28 мячей и пропустил 33 гола. В нынешнем сезоне клуб выиграл 10 матчей, столько же сыграл вничью, уступив в 14 поединках.

Информация для ставок

«Ноттингем» выиграл всего два из последних пяти матчей

«Уотфорд» победил в четырех из последних пяти матчей

У «Уотфорда» восемь забитых мячей в последних пяти поединках

Прогноз

В этом поединке можно поставить на тотал голов больше двух, с коэффициентом 1.72. Также можно присмотреться к ставке «обе забьют», по коэффициенту 2.10.

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