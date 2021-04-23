«Урал» — «Ахмат». Прогноз на матч чемпионата России (24.04.2021)

1619134596

вчера, 02:36

«Урал» дома сыграет против «Ахмата» в рамках 27-го тура Премьер-Лиги. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

В этой встрече букмекеры отдают предпочтение «Ахмату». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.5. Победа «Урала» оценивается в 2.9. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.25.

Форма команд

«Урал» набрал 30 баллов и находится на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 6 побед, 12 ничьих и 8 поражений. Команда забила 24 гола и пропустила 33 мяча. «Урал» с трудом набирает очки, чаще всего заканчивая матчи вничью. Поединок против «Ахмата» имеет большое значение, так как «Урал» ещё не обезопасил себя от попадания в зону переходных матчей.

«Ахмат» играет не лучшим образом, но в последних матчах клуб начал часто набирать очки. В активе команды 35 баллов. «Ахмат» в этом сезоне выиграл 10 матчей, 5 раз сыграл вничью и проиграл 11 встреч. Грозненский клуб находится на десятой строчке в турнирной таблице. На счету «Ахмата» 30 забитых и 33 пропущенных мяча.

Информация для ставок

«Ахмат» забил десять мячей в последних пяти турах

«Урал» выиграл два матча из последних пяти

«Ахмат» победил три раза в последних пяти матчах во всех турнирах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют», по коэффициенту 1.9. Также можно поставить на ничью или победу «Ахмата» по коэффициенту 1.4.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Ньюкасл».