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«Урал» — «Ахмат». Прогноз на матч чемпионата России (24.04.2021)

вчера, 02:36

«Урал» дома сыграет против «Ахмата» в рамках 27-го тура Премьер-Лиги. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

В этой встрече букмекеры отдают предпочтение «Ахмату». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.5. Победа «Урала» оценивается в 2.9. Ничейный исход представлен коэффициентом 3.25.

Форма команд

«Урал» набрал 30 баллов и находится на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба 6 побед, 12 ничьих и 8 поражений. Команда забила 24 гола и пропустила 33 мяча. «Урал» с трудом набирает очки, чаще всего заканчивая матчи вничью. Поединок против «Ахмата» имеет большое значение, так как «Урал» ещё не обезопасил себя от попадания в зону переходных матчей.

«Ахмат» играет не лучшим образом, но в последних матчах клуб начал часто набирать очки. В активе команды 35 баллов. «Ахмат» в этом сезоне выиграл 10 матчей, 5 раз сыграл вничью и проиграл 11 встреч. Грозненский клуб находится на десятой строчке в турнирной таблице. На счету «Ахмата» 30 забитых и 33 пропущенных мяча.

Информация для ставок

  • «Ахмат» забил десять мячей в последних пяти турах
  • «Урал» выиграл два матча из последних пяти
  • «Ахмат» победил три раза в последних пяти матчах во всех турнирах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют», по коэффициенту 1.9. Также можно поставить на ничью или победу «Ахмата» по коэффициенту 1.4.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Ньюкасл».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.23 1.71 1.65 2.35
Лига Ставок 2.17 1.70 1.64 2.28
Мелбет 1.70 2.34
1XBET 2.17 1.69 2.25 1.60 1.32 3.38
BetBoom 2.17 1.73 1.64 2.33 1.34 3.43
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STVA 1
STVA 1
вчера в 03:12
Урал не проиграет матч
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