«Урал» — «Рубин». Прогноз на матч РПЛ (18.04.2021)

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вчера, 22:57

«Урал» примет «Рубин» в рамках очередного тура в РПЛ . Букмекеры БК Фонбет представили котировки на матч в России.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Рубин». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.07. Также можно сделать ставку на победу «Урала» по 3.60 и на ничейный исход по 3.50.

Форма команд

«Урал» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице и набрал 30 баллов. Команда выиграла шесть матчей, 12 раз играла вничью и проиграла семь игр. У клуба 24 забитых и 32 пропущенных. В последних играх «Урал» не может похвастаться хорошей игрой, но клуб часто набирает очки и пытается выбраться из подвала турнирной таблицы. В этом сезоне «Урал» делает успехи.

«Рубин» расположился на пятой строчке в турнирной таблице и набрал 43 балла. В активе казанского клуба 13 побед, четыре ничьих и восемь поражений. У команды 34 забитых и 29 пропущенных. «Рубин» хорош в последних матчах.

Информация для ставок

«Рубин» проиграл всего один раз за последние пять игр

«Урал» пропустил семь голов в последних пяти играх

«Рубин» забил восемь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.97. Также можно поставить на ничейный исход или победу «Урала» по 1.75.

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