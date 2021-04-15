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«Урал» — «Рубин». Прогноз на матч РПЛ (18.04.2021)

вчера, 22:57

«Урал» примет «Рубин» в рамках очередного тура в РПЛ. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на матч в России.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.713.362.14
Лига Ставок 3.65 3.35 2.14
Фонбет 3.60 3.35 2.10
Мелбет 3.68 3.44 2.20
BetBoom 3.63 3.37 2.17

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали «Рубин». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.07. Также можно сделать ставку на победу «Урала» по 3.60 и на ничейный исход по 3.50.

Форма команд

«Урал» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице и набрал 30 баллов. Команда выиграла шесть матчей, 12 раз играла вничью и проиграла семь игр. У клуба 24 забитых и 32 пропущенных. В последних играх «Урал» не может похвастаться хорошей игрой, но клуб часто набирает очки и пытается выбраться из подвала турнирной таблицы. В этом сезоне «Урал» делает успехи.

«Рубин» расположился на пятой строчке в турнирной таблице и набрал 43 балла. В активе казанского клуба 13 побед, четыре ничьих и восемь поражений. У команды 34 забитых и 29 пропущенных. «Рубин» хорош в последних матчах.

Информация для ставок

  • «Рубин» проиграл всего один раз за последние пять игр
  • «Урал» пропустил семь голов в последних пяти играх
  • «Рубин» забил восемь голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — «обе команды забьют» по коэффициенту 1.97. Также можно поставить на ничейный исход или победу «Урала» по 1.75.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.11 1.69 1.58 2.45
Лига Ставок 2.07 1.76 1.59 2.37
Мелбет 1.69 2.37
BetBoom 2.11 1.77 1.62 2.36 1.32 3.58
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