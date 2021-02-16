«Ваасланд-Беверен» — «Эйпен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (17.02.2021)

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сегодня, 05:07

«Ваасланд-Беверен» и «Эйпен» сыграют в матче 26-го тура чемпионата Бельгии. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Эйпен» фаворитом этого поединка. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.98. Шансы «Ваасланд-Беверена» взять три очка оцениваются в 3.58, ничья доступна с котировкой 1.98.

В этом матче, по мнению аналитиков БК, стоит ожидать забитых голов. Вариант с тоталом больше 2.5 мячей идет с котировкой 1.70, меньше – 2.10.

Форма команд

«Ваасланд-Беверен» проиграл три матча подряд в чемпионате Бельгии. Команда провела неудачные поединки с «Мехеленом» (2:3), «Антверпеном» (2:3) и «Брюгге» (0:2). Также клуб 3 февраля вылетел из Кубка Бельгии, уступив «Остенде» (2:3). Если «Ваасланд-Беверен» прямо сейчас не начнет стабильно набирать очки, избежать вылета в низший дивизион клубу вряд ли удастся. Хозяева этой встречи замыкают турнирную таблицу, на счету команды 21 балл.

«Эйпен» тоже особыми успехами в этом сезоне похвастаться не может. Но на данном отрезке чемпионата этой команде борьба за выживание не грозит (14-е место и 32 очка в активе). В двух прошлых турах Высшей лиги «черно-белые» сыграли вничью с «Гентом» (2:2) и «Мускроном» (1:1). Также «Эйпен» отметился удачными выступления в кубковых соревнованиях, пройдя «Бум» (5:0) и «Олимпик Шарлеруа» (5:1).

Первый раз в этом сезоне соперники встретились в 12-м туре. Матч на поле «Эйпена» завершился вничью (1:1).

Информация для ставок

«Ваасланд-Беверен» проиграл пять прошлых матчей на своем поле

У «Эйпена» только одно поражение в пяти последних выездных поединках

В трех из четырех последних матчей хозяев прошла ставка на ОБЗ

«Эйпен» забивал и пропускал голы в трех из четырех предыдущих встреч

Прогноз

«Ваасланд-Беверену» должен попробовать исправить ситуацию, чтобы зацепиться за сохранение прописки в Высшей лиге. Для этого команде нужно начинать систематически набирать очки, чтобы подыматься вверх по турнирной таблице.

«Эйпен» заслуженно идет фаворитом этой встречи, но в гостевых играх «черно-белые» пропускают регулярно. Берем ставку на «обе забьют – да» с коэффициентом 1.62 в БК Фонбет.