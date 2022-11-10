«Валенсия» — «Бетис». Прогноз на матч чемпионата Испании (10.11.2021)

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10 ноября 2022, 09:59

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение «Валенсии», а коэффициент на их победу составляет 2.25. Успех «Бетиса» оценивается по коэффициенту 3.4 в букмекерской конторе Лига Ставок. На ничейный результат любой игрок может поставить по коэффициенту 3.25.

На результативный матч с исходом ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 2.17. Низовая встреча менее вероятна и составляет 1.7. Сделать ставку на «обе забьют» можно по коэффициенту 1.9.

Форма команд

«Валенсия» слишком нестабильна, как и последние несколько лет, поэтому разговоров о борьбе за еврокубки пока не ведется. Команда не может выиграть уже несколько поединков подряд и занимает 12 место с 16 баллами, что не является пределом мечтаний болельщиков. В прошлом туре «Валенсия» сыграла вничью с «Реал» Сосьедад (1:1), а ранее на своем поле на последних минутах уступила «Барселоне» (0:1).

«Бетис» в последнее время стал чаще терять очки, что откинуло команду на пятое место в турнирной таблице с 24 баллами. Тем не менее отставание от третьей позиции составляет всего два пункта, поэтому у команды есть шансы побороться за возвращение былых вершин. В прошлом туре чемпионата Испании «Бетис» сыграл вничью в принципиальном поединке с «Севильей» (1:1), а ранее обыграл на выезде «Реал» Сосьедад (2:0).

Информация для ставок

«Валенсия» не выигрывала уже пять матчей подряд в чемпионате Испании

Семь из десяти выездных матчей «Бетиса» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Бетис» выиграл три из пяти последних матчей у «Валенсии» при двух ничьих в основное время

Прогноз

«Валенсия» очень плохо выступает в последний месяц, поэтому статус фаворита в этом поединке сильно завышен. Предлагаем рискнуть и поставить на победу «Бетиса» с хорошим коэффициенту 3.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.