ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Валенсия» — «Осасуна»: прогноз на матч Примеры (21.01.2021)

20 января 2021, 09:45

21 января «Валенсия» принимает на своем стадионе «Осасуну» в рамках очередного тура испанской Примеры.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.143.533.67
Fonbet Live! 4.80 1.35 9.50
Мелбет 1.95 3.61 4.16
Лига ставок 2.12 3.50 3.80

Ставки букмекеров

«Валенсия» считается фаворитом этого противостояния. На победу хозяев поля рекомендуют сделать ставку с коэффициентом 2,05. Ничейный исход оценили в 3,45, а в победу «Осасуны» верят с коэффициентом 3,70. Это будет непростой поединок для обеих команд, которые находятся далеко не в самой лучшей форме.

Форма команд

«Валенсия» пережила серьезную встряску. Владелец клуба попрощался со многими именитыми игроками, включая Дани Парехо, который был капитаном. Как и ожидалось, дела у «Валенсии» совсем плохи. Клуб занимает 14-ю строчку в таблице и имеет всего 19 баллов в активе. Команда Хави Грасии выиграла свой последний матч со счетом 2:0.

«Осасуна» была очень хороша в прошлом сезоне, но в нынешнем розыгрыше команда Хагобы Аррасате не радует своих болельщиков. Памплона негодует, ведь «Осасуна» занимает 19-ю строчку в таблице с 15 баллами в активе. До последнего места три балла. Свой последний матч «Осасуна» выиграла со счетом 2:0.

Информация для ставок

● «Валенсия» выиграла три из последних пяти матчей
● «Осасуна» забила 15 мячей в нынешнем сезоне, только у «Уэски» (14) и «Эльче» (14) меньше забитых голов в Примере
● «Валенсия» пропускала мячи в семи матчах из последних десяти

Прогноз

«Валенсия» и «Осасуна» находятся далеко не в самых своих лучших кондициях. Несмотря на это, команды могут выдать неплохой матч и сыграть ради своих болельщиков. Букмекеры рекомендуют обратить внимание на ставку тотал забитых голов больше 2,5 с коэффициентом 2,12.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.143.533.67
Fonbet Live! 4.80 1.35 9.50
Мелбет 1.95 3.61 4.16
Лига ставок 2.12 3.50 3.80
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
«Динамо» Киев – «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
«Лацио» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
Обсудить
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
20 января в 10:00
Мыши должны победить
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100