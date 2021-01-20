«Валенсия» — «Осасуна»: прогноз на матч Примеры (21.01.2021)

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20 января 2021, 09:45

21 января «Валенсия» принимает на своем стадионе «Осасуну» в рамках очередного тура испанской Примеры.

Ставки букмекеров

«Валенсия» считается фаворитом этого противостояния. На победу хозяев поля рекомендуют сделать ставку с коэффициентом 2,05. Ничейный исход оценили в 3,45, а в победу «Осасуны» верят с коэффициентом 3,70. Это будет непростой поединок для обеих команд, которые находятся далеко не в самой лучшей форме.

Форма команд

«Валенсия» пережила серьезную встряску. Владелец клуба попрощался со многими именитыми игроками, включая Дани Парехо, который был капитаном. Как и ожидалось, дела у «Валенсии» совсем плохи. Клуб занимает 14-ю строчку в таблице и имеет всего 19 баллов в активе. Команда Хави Грасии выиграла свой последний матч со счетом 2:0.

«Осасуна» была очень хороша в прошлом сезоне, но в нынешнем розыгрыше команда Хагобы Аррасате не радует своих болельщиков. Памплона негодует, ведь «Осасуна» занимает 19-ю строчку в таблице с 15 баллами в активе. До последнего места три балла. Свой последний матч «Осасуна» выиграла со счетом 2:0.

Информация для ставок

● «Валенсия» выиграла три из последних пяти матчей

● «Осасуна» забила 15 мячей в нынешнем сезоне, только у «Уэски» (14) и «Эльче» (14) меньше забитых голов в Примере

● «Валенсия» пропускала мячи в семи матчах из последних десяти

Прогноз

«Валенсия» и «Осасуна» находятся далеко не в самых своих лучших кондициях. Несмотря на это, команды могут выдать неплохой матч и сыграть ради своих болельщиков. Букмекеры рекомендуют обратить внимание на ставку тотал забитых голов больше 2,5 с коэффициентом 2,12.