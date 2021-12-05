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«Венеция» — «Верона». Прогноз на матч Серии А (05.12.2021)

сегодня, 11:37

В 16 туре чемпионата Италии «Венеция» сыграет домашний матч против «Вероны». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок и прогноз на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.943.442.09
Фонбет 3.65 3.40 2.07
Мелбет 3.82 3.52 2.12
1XBET 3.82 3.52 2.12
BetBoom 3.81 3.41 2.07

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет отдает небольшое преимущество «Вероне» и предлагает поставить на ее победу по коэффициенту 2.08. В случае ничейного результата или успеха «Венеции» сыграют ставки по коэффициенту 3.5.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают 1.94. Низовой исход матча практически не отличается от противоположного: ТМ 2.5 стоит 1.87. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.76.

Форма команд

У «Венеции» дела идут не совсем так, как хотелось бы болельщикам и руководству. Команда является новичком Серии А и занимает 16 место с 15 набранными баллами. Коллектив имеет четкую задачу сохранения места в главном итальянском чемпионате и на данный момент сложно предсказать, что ждет «Венецию». Реализация клуба оставляет желать лучшего, ведь было забито всего 12 мячей. В последних двух поединках «Венеция» проиграла «Аталанте» (0:4) и «Интеру (0:2).

„Верона“ является типичным середняком Серии А и часто забирает очки у лидеров серии. Что касается аутсайдеров и новичков, то тут коллективу иногда приходится сложнее. Тем не менее, в предстоящем поединке у команды есть хорошие шансы побороться за три выездных очка и зацепиться за девятое место в таблице. В прошлом туре „Верона“ не смогла сломить оборону „Кальяри“ (0:0), а ранее и вовсе проиграла на выезде „Сампдории“ (1:3).

Информация для ставок

  • Восемь из десяти последних матчей „Вероны“ закончились исходом „обе забьют“
  • „Венеция“ забивала в восьми из десяти последних матчей на своем стадионе
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами в основное время завершились ничейным результатом
  • Семь из десяти поединков „Вероны“ и „Венеции“ закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

„Верона“ показывает более уверенную и результативную игру, чем их оппонент и постарается одержать важную выездную победу, которая как минимум поможет ей закрепиться на своем месте. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.08 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.75 1.50 1.89 2.02 1.51 2.72
Мелбет 1.88 2.07
1XBET 1.88 2.07
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shlomo
shlomo
сегодня в 11:43
Гости не проиграют....
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