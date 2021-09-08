Венгрия – Андорра. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (08.09.2021)

В шестом туре квалификации на ЧМ-2022 предполагаемый аутсайдер сборная Венгрии примет на своем поле Андорру. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.
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сегодня, 21:45
Ставки букмекеров
Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.04. В случае победы Андорры, зайдет коэффициент 60. Ничью можно выбрать по коэффициенту 17.
Также в линии букмекеры предлагают 1.89 на ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по коэффициенту 1.98. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 4.4.
Форма команд
Андорра набрала только три очка в этой квалификации, но победила она откровенного аутсайдера, поэтому шансов у этого коллектива на продолжение борьбы нет. Команда имеет разницу мячей 3:12, что говорит об уровне футболистов. В матче с Венгрией коллективу будет очень сложно, ведь весь матч придется провести в обороне. В прошлой игре Андорра проиграла на выезде Англии (0:4), а ранее обыграла на своем поле Сан-Марино (2:0).
Сборная Венгрии провалила два последних матча и существенно усложнила свою ситуацию. Команда имеет семь очков после пяти матчей и отстает от конкурентов на 3 и 8 очков от второго и первого места соответственно. В матче с одним из аутсайдеров группы венгры обязаны набирать три очка, чтобы надеяться на продолжение борьбы. В последних двух матчах Венгрия проиграла Албании (0:1) и Англии (0:4).
Информация для ставок
- Венгрия выиграла только три матча из десяти последних во всех турнирах, а Андорра одержала всего одну победу
- Четыре из пяти последних встреч между командами закончились исходом «обе забьют — нет»
- Венгрия забила в семи из десяти последних домашних матчей
- Андорра проиграла четыре из пяти последних встреч с Венгрией
Прогноз
Фаворитом этого матча является Венгрия, которая еще имеет шансы побороться за первые две позиции и порадовать страну выступлением на ЧМ-2022. Сделать ставку на победу Венгрии с форой (-3) можно по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Мелбет.