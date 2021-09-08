Венгрия – Андорра. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2022 (08.09.2021)

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сегодня, 01:22

В шестом туре квалификации на ЧМ -2022 предполагаемый аутсайдер сборная Венгрии примет на своем поле Андорру. Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Явными фаворитами букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.04. В случае победы Андорры, зайдет коэффициент 60. Ничью можно выбрать по коэффициенту 17.

Также в линии букмекеры предлагают 1.89 на ТБ 3.5 и ТМ 3.5 по коэффициенту 1.98. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 4.4.

Форма команд

Андорра набрала только три очка в этой квалификации, но победила она откровенного аутсайдера, поэтому шансов у этого коллектива на продолжение борьбы нет. Команда имеет разницу мячей 3:12, что говорит об уровне футболистов. В матче с Венгрией коллективу будет очень сложно, ведь весь матч придется провести в обороне. В прошлой игре Андорра проиграла на выезде Англии (0:4), а ранее обыграла на своем поле Сан-Марино (2:0).

Сборная Венгрии провалила два последних матча и существенно усложнила свою ситуацию. Команда имеет семь очков после пяти матчей и отстает от конкурентов на 3 и 8 очков от второго и первого места соответственно. В матче с одним из аутсайдеров группы венгры обязаны набирать три очка, чтобы надеяться на продолжение борьбы. В последних двух матчах Венгрия проиграла Албании (0:1) и Англии (0:4).

Информация для ставок

Венгрия выиграла только три матча из десяти последних во всех турнирах, а Андорра одержала всего одну победу

Четыре из пяти последних встреч между командами закончились исходом «обе забьют — нет»

Венгрия забила в семи из десяти последних домашних матчей

Андорра проиграла четыре из пяти последних встреч с Венгрией

Прогноз