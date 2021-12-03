«Вердер» — «Эрцгебирге». Прогноз на матч второй Бундеслиги (03.12.2021)

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сегодня, 12:59

Интересное противостояние ждет нас в 16 туре второй Бундеслиги, где «Вердер» принимает «Эрцгебирге». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Вердер». Команда играет на своем поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.53. Победа «Эрцгебирге» оценивается по 5.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.4.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.7. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.15. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Вердер» показывает средние результаты и не может на данный момент претендовать на места, которые дают возможность повыситься в классе и выступать в Бундеслиге. Команда в прошлом туре прервала серию без поражений и теперь находится на 10 месте с 20 очками. Бременский клуб редко проигрывает на своем стадионе и имеет примерно равную статистику забитых и пропущенных мячей (21:22). Последние два поединка «Вердера» завершились поражением от Хольштайна (1:2) и ничейным результатом с «Шальке» (1:1).

«Эрцгебирге» идет внизу турнирной таблицы и пока не может выйти на свой прежний уровень. Тем не менее в последнем месяце коллектив показывал достойные результаты и только в прошлом туре прервал свою серию без поражений. Команда идет на 15 месте с 14 очками и только преимущество по дополнительным показателям не дает ей опуститься в зону вылета. В прошлой встрече чемпионата «Эрцгебирге» проиграл «Дармштадту» (1:2), а немного ранее оказался сильнее «Ганзы» (2:1).

Информация для ставок

Пять последних матчей «Вердера» завершились исходом «обе забьют»

«Эрцгебирге» смог выиграть всего один матч из последних десяти поединков на выезде

«Вердер» забивал в девяти из десяти последних матчей на своем поле

Прогноз

Предполагаем, что команды будут играть очень осторожно, что не позволит болельщикам увидеть большое количество мячей. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей можно по коэффициенту 2.15 в букмекерской конторе Мелбет.