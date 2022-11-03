«Вердер» — «Шальке--04». Прогноз на матч Бундеслиги (05.11.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вердера» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.63. На ничейный результат можно поставить по 4.4, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 4.7.
|
- : -
завтра, 20:30
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 3 по коэффициенту 1.88. Букмекеры верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 3 по 1.92. Ставка на «обе забьют» составляет 1.5.
Форма команд
«Вердер» играет с переменным успехом, но набирает очки и заслуженно занимает восьмое место в турнирной таблице. В активе клуба из Бремена уже 18 баллов, и он полностью выполняет свою задачу закрепиться в середине Бундеслиги после возвращения во второго дивизиона. Два последних матча «Вердера» завершились домашней победой над «Гертой» (1:0) выездным поражением от «Фрайбурга» (0:2).
«Шальке-04» имеет большие проблемы с результатами и если не исправит ситуацию в ближайшее время, то станет главным фаворитом на возвращение во вторую Бундеслигу спустя один сезон и получить звание «команды-лифта». Клуб набрал только шесть очков и замыкает турнирную таблицу, имея серию поражений из нескольких поединков. В прошлом туре «Шальке-04» уступил «Фрайбургу» (0:2), а неделей ранее проиграл на выезде «Герте» (1:2).
Информация для ставок
- «Шальке-04» проиграл подряд последние шесть поединков
- Три из четырех последних матчей «Вердера» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Вердер» выиграл три из пяти последних матчей с «Шальке-04» при двух ничьих
Прогноз
«Вердер» играет гораздо результативнее и качественнее своего оппонента, поэтому мы практически не сомневаемся в его победе. Сделать ставку на хозяев можно по коэффициенту 1.63 в букмекерской конторе Лига Ставок.