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«Верес» — «Рух». Прогноз на матч Украинской Премьер Лиги (11.12.2021)

сегодня, 12:44

Восемнадцатый тур чемпионата Украины продолжается и в очередном поединке мы увидим сражение «Вереса» и «Руха». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.433.043.18
Мелбет 2.67 2.85 3.10
1XBET 2.62 2.85 3.10

Ставки букмекеров

С однозначным фаворитом в этой встрече букмекерам определиться было очень трудно, поэтому они дают практически равные котировки на обе команды. Сделать ставку на победу хозяев можно по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Мелбет. Если есть вера в победу гостей, то ее можно взять по коэффициенту 3.1, в случае ничейного результата порадует коэффициент 3.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 2.43. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.55. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.1.

Форма команд

«Верес» в прошедших двух турах потерпел два поражения от «Динамо» (0:3) и «Колоса» (0:1) и теперь занимает восьмое место после 17 игр. Команда Юрия Вирта неплохо прошла осеннюю часть сезона и вполне может рассчитывать на комплименты публики.

«Рух» был не столь убедителен за первую часть сезона и потому с 17 очками расположился на 11 месте. Подопечные Леонида Кучука в минувших турах смогли набрать четыре очка, благодаря победе над «Металлистом 1925», а также ничьей с «Ворсклой» (0:0).

Информация для ставок

  • «Верес» одержал лишь две победы в крайних семи матчах
  • «Рух» победил один раз в последних семи играх
  • Три минувших очных встречи завершились победой «Руха»
  • Шесть последних матча «Вереса» и пять из шести «Руха» закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Нас ждет игра равных по классу команд. Сказать, что кто-то явно сильнее и будет владеть преимуществом, мы не можем. Верим в равный бой и предлагаем рискнуть ставкой на ничью по коэффициенту 3 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.98 1.83 1.60 2.32
Мелбет 1.49 2.60
1XBET 1.49 2.60
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Все комментарии
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сегодня в 13:15
«Верес» выиграет матч.
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