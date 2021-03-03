«Верес» — «Заря»: прогноз на матч Кубка Украины (03.03.2021)

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вчера, 10:03

В четвертьфинале Кубка Украины команда первой лиги «Верес» принимает луганскую «Зарю». Матч пройдет 3 марта.

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Зарю», ставки на победу этой команды принимают в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.71. Рискнуть поставить на успех хозяев поля можно за 4.7, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.8.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.85, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять за 1.96.

Форма команд

«Заря» уже не участвует в Лиге Европы, поэтому может сконцентрироваться на внутренних турнирах. В прошлом туре команда в компенсированное время смогла вырвать победу у чемпиона страны «Шахтера» (1:0), немного ранее обыграла с тем же счетом «Мариуполь» (1:0). Сейчас коллектив идет на третьем месте в чемпионате, и обозначает свое желание подняться выше по итогам сезона. В прошлом этапе Кубка страны «Заря» прошла «Десну» (1:0).

«Верес» выступает в Первой лиге Украины и претендует на повышение в классе. Команда выбила в 1/8 финала «Мариуполь» (1:0), но вот в этом году еще не играла официальных матчей. Коллективу по силам навязать борьбу одному из лидеров украинского футбола и побороться за выход в полуфинал.

Информация для ставок

• «Верес» не проигрывает больше 10 официальных матчей на своем поле

• «Заря» выиграла пять последних матчей во всех турнирах

• «Заря» выиграла у «Вереса» три поединка из четырех

• Пять из шести последних официальных матчей «Зари» закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Заря» находится в хорошей физической форме, клуб показывает грамотный, яркий футбол. В этой ситуации шансы «Вереса» на проход в полуфинал Кубка Украины становятся минимальными. Сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Мелбет с коэффициентом 1.71.