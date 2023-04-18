«Верона» — «Болонья». Прогноз на матч Серии А (21.04.2023)

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сегодня, 19:25

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям. На победу «Болоньи» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.65. Ничейный результат котируется по 3.05, а победа «Вероны» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.85.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2 по коэффициенту 1.9. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2 за 1.9. Ставка на «обе забьют» котируется по коэффициенту 2.15.

Форма команд

«Верона» старается набирать очки в последних матчах, но все еще не может покинуть зону вылета. Коллектив имеет в своем активе 23 балла и отстает на три пункта от «Специи», поэтому ближайшие матчи очень важны в контексте сохранения месте в Серии А. В прошлой игре чемпионата Италии «Верона» смогла удержать ничью в матче с полурезервным составом «Наполи» (0:0), а ранее на своем поле выиграла у «Сассуоло» (2:1).

«Болонья» продолжает свою серию без поражений в Серии А, которая достигла уже пять матчей. Команда идет на восьмом месте с 44 баллами и уже догнала по очкам «Ювентус». Клуб имеет даже теоретические шансы попасть в зону еврокубков, однако для этого необходимо набирать максимально возможное количество очков. Два последних матча «Болоньи» в Серии А завершились ничьей с «Миланом» (1:1) и выездной победой над «Аталантой» (2:0).

Информация для ставок

«Верона» выиграла лишь два матча из десяти последних в чемпионате Италии

«Болонья» одержала шесть побед из десяти последних на выезде

«Болонья» выиграла пять из десяти последних матчей у «Вероны» при одном поражении

Семь из десяти последних матчей между командами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Болонья» должна побеждать в этой встрече, если хочет претендовать на еврокубки по итогам сезона. Предлагаем поверить в хозяев и сделать на них ставку в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.65.