«Верона» — «Кальяри». Прогноз на матч Серии А (23.12.2023)

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вчера, 11:51

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам. На победу «Вероны» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.4. Ничейный результат котируется по 3.25, а победа «Кальяри» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 3.2.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.25. Букмекеры верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.67. Ставка на «обе забьют» составляет 1.95.

Форма команд

«Верона» очень плохо провела первую половину сезона и закономерно находится в зоне вылета. Коллектив занимает предпоследнее место с 11 баллами, но от нынешнего соперника отстает всего на два пункта. В случае победы над прямым конкурентом, у хозяев есть большие шансы хотя бы временно покинуть дно турнирной таблицы. Два последних матча «Вероны» завершились поражением от «Фиорентины» (0:1) и ничьей с «Лацио» (1:1).

«Кальяри» после возвращения из нижнего дивизиона очень тяжело даются победы в Серии А и над командой постоянно висит угроза вылета. На данный момент клуб набрал 13 очков и идет лишь на 16 строчке, что очень близко к зоне вылета. Гостям очень важно набрать очки, чтобы не поменяться местами с той же «Вероной». В прошлом туре «Кальяри» уступил на выезде «Наполи» (1:2), а ранее переиграл «Сассуоло» (2:1).

Информация для ставок

«Верона» проиграла семь из десяти последних поединков при трех ничьих

«Кальяри» выиграл пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Кальяри» не может выиграть у «Вероны» уже четыре матча подряд

Прогноз

Обе команды борются за выживание, поэтому определить победителя будет крайне сложно. Предлагаем опереться на статистику и сделать выбор в пользу варианта «обе забьют» по коэффициенту 1.95 в букмекерской конторе Лига Ставок.