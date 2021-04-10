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«Верона» — «Лацио». Прогноз на матч чемпионата Италии (11.04.2021)

вчера, 04:32

В 30-м туре Серии А «Лацио» сыграет в гостях с «Вероной». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.813.412.14
Фонбет 3.50 3.40 2.12
Мелбет 3.66 3.48 2.19
BetBoom 3.71 3.40 2.13

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям. На победу «Лацио» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.14. Ничейный результат котируется в 3.35, а победа «Вероны» принесет выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.99 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.88. Исход «обе забьют» котируется в 1.76.

Форма команд

«Верона» занимает восьмое место в чемпионате и существенно отстает от группы лидеров, почти не имея шансов побороться за еврокубки. В последнее время команда стала чаще проигрывать, однако на положение клуба в таблице это существенно не повлияло. В двух последних турах «Верона» уступила на своем поле «Аталанте» (0:2) и выиграла у «Кальяри» (2:0)

«Лацио» смог реабилитироваться после двух поражений подряд и победил в трёх последних турах. Команда занимает шестое место и пытается ворваться в топ-4. В прошлом туре «Лацио» выиграл у «Специи» (2:1), а немного ранее одолел «Удинезе» (1:0).

Информация для ставок

  • «Лацио» выиграл пять из последних десяти матчей во всех турнирах
  • В 4 из 5 последних матчей «Вероны» сыграла ставка «обе забьют — нет»
  • «Лацио» проиграл четыре из пяти последних встреч на выезде
  • Три из пяти последних матчей между командами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Лацио» должен побеждать в этой встрече, если хочет претендовать на еврокубки по итогам сезона. «Верона» не решает серьезных турнирных задач, поэтому предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.14 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.84 1.48 1.92 1.99 1.51 2.72
Мелбет 1.93 2.01
BetBoom 2.72 1.49 1.88 1.98 1.49 2.72
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sv_1969
sv_1969
вчера в 05:40
Верона может вничью сгонять
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