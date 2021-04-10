«Верона» — «Лацио». Прогноз на матч чемпионата Италии (11.04.2021)

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вчера, 04:32

В 30-м туре Серии А «Лацио» сыграет в гостях с «Вероной». Предлагаем ознакомиться с прогнозом и обзором ставок на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям. На победу «Лацио» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 2.14. Ничейный результат котируется в 3.35, а победа «Вероны» принесет выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры предлагают коэффициент 1.99 на ТБ 2.5. Сделать ставку на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.88. Исход «обе забьют» котируется в 1.76.

Форма команд

«Верона» занимает восьмое место в чемпионате и существенно отстает от группы лидеров, почти не имея шансов побороться за еврокубки. В последнее время команда стала чаще проигрывать, однако на положение клуба в таблице это существенно не повлияло. В двух последних турах «Верона» уступила на своем поле «Аталанте» (0:2) и выиграла у «Кальяри» (2:0)

«Лацио» смог реабилитироваться после двух поражений подряд и победил в трёх последних турах. Команда занимает шестое место и пытается ворваться в топ-4. В прошлом туре «Лацио» выиграл у «Специи» (2:1), а немного ранее одолел «Удинезе» (1:0).

Информация для ставок

«Лацио» выиграл пять из последних десяти матчей во всех турнирах

В 4 из 5 последних матчей «Вероны» сыграла ставка «обе забьют — нет»

«Лацио» проиграл четыре из пяти последних встреч на выезде

Три из пяти последних матчей между командами закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Лацио» должен побеждать в этой встрече, если хочет претендовать на еврокубки по итогам сезона. «Верона» не решает серьезных турнирных задач, поэтому предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.14 в букмекерской конторе Мелбет.