«Верона» — «Милан». Прогноз на матч чемпионата Италии (07.03.2021)

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06 марта 2021, 06:09

В 26-м туре Серии А «Верона» принимает дома «Милан». Вашему вниманию предлагается прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Милану» и предлагают коэффициент 2.17 на победу гостей. Поверить в успех хозяев можно за 3.65. Ничейный результат котируется цифрой 3.35.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей за 1.97. На ТМ 2.5 коэффициент составляет 1.92.

Форма команд

«Милан» упустил лидерство в чемпионате. Команда также на какое-то время лишилась лидера и главной звезды клуба Златана Ибрагимовича. Коллектив уже отстает от «Интера» на 6 очков и не имеет права на ошибку. В прошлом туре «Милан» не смог дожать на своем поле «Удинезе» (1:1), а немного ранее обыграл «Рому» (2:1).

«Верона» в этом сезоне считается крепким середняком, который может создать проблемы любой команде. Команда не проигрывает уже несколько матчей и показывает симпатичный футбол. В прошлом туре подопечные Ивана Юрича крупно обыграли на выезде «Беневенто» (0:3), а за тур до этого разошлись миром с «Ювентусом» (1:1).

Информация для ставок

«Милан» выиграл только одну встречу из последних пяти во всех турнирах

В пяти из семи последних матчей «Вероны» сыграла ставка «обе забьют»

Две последние очные встречи команд завершились ничейным результатом

«Верона» забивает на своем стадионе уже семь матчей подряд

Прогноз

«Милан» на данный момент находится не в лучшей форме, и выезд к «Вероне», скорее всего, получится очень трудным. Рискнем предположить, что команды не смогут выявить победителя. Сделать ставку на ничью с коэффициентом 3.35 можно сделать в букмекерской конторе Мелбет.