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«Верона» — «Милан». Прогноз на матч чемпионата Италии (07.03.2021)

06 марта 2021, 06:09

В 26-м туре Серии А «Верона» принимает дома «Милан». Вашему вниманию предлагается прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

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Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Милану» и предлагают коэффициент 2.17 на победу гостей. Поверить в успех хозяев можно за 3.65. Ничейный результат котируется цифрой 3.35.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей за 1.97. На ТМ 2.5 коэффициент составляет 1.92.

Форма команд

«Милан» упустил лидерство в чемпионате. Команда также на какое-то время лишилась лидера и главной звезды клуба Златана Ибрагимовича. Коллектив уже отстает от «Интера» на 6 очков и не имеет права на ошибку. В прошлом туре «Милан» не смог дожать на своем поле «Удинезе» (1:1), а немного ранее обыграл «Рому» (2:1).

«Верона» в этом сезоне считается крепким середняком, который может создать проблемы любой команде. Команда не проигрывает уже несколько матчей и показывает симпатичный футбол. В прошлом туре подопечные Ивана Юрича крупно обыграли на выезде «Беневенто» (0:3), а за тур до этого разошлись миром с «Ювентусом» (1:1).

Информация для ставок

  • «Милан» выиграл только одну встречу из последних пяти во всех турнирах
  • В пяти из семи последних матчей «Вероны» сыграла ставка «обе забьют»
  • Две последние очные встречи команд завершились ничейным результатом
  • «Верона» забивает на своем стадионе уже семь матчей подряд

Прогноз

«Милан» на данный момент находится не в лучшей форме, и выезд к «Вероне», скорее всего, получится очень трудным. Рискнем предположить, что команды не смогут выявить победителя. Сделать ставку на ничью с коэффициентом 3.35 можно сделать в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
BetCity
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shlomo
shlomo
06 марта в 09:05
А Милан может и не выиграть...
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