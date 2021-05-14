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«Вест Бромвич» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (16.05.2021)

вчера, 22:52

«Вест Бромвич» сыграет против «Ливерпуля» 16 мая 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
11.716.881.24
BetBoom 14.44 6.87 1.22

Ставки букмекеров

Фаворитом по мнению букмекеров является «Ливерпуль». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.27. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 6.20. Еще одна актуальная ставка — обе команды забьют по 1.90.

Форма команд

«Вест Бромвич» расположился на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 26 пунктов. В нынешнем сезоне «Вест Бромвич» выиграл пять поединков, 11 раз играл вничью и проиграл 19 матчей. В активе этого клуба — 32 забитых и 68 пропущенных.

«Ливерпуль» удивил многих в матче против «Юнайтед», выиграв этот поединок. Сейчас у клуба одна цель — попасть в еврокубки, а именно — в ЛЧ. «Ливерпуль» набрал 60 пунктов и расположился на пятой строчке в турнирной таблице. В активе «красных» — 17 побед, девять ничьих и столько же поражений. Команда забила 61 гол и пропустила 41 мяч.

Информация для ставок

  • «Вест Бромвич» не побеждает четыре игры кряду
  • У «Вест Бромвича» девять пропущенных в пяти последних матчах
  • «Ливерпуль» не проигрывает в шести играх кряду во всех турнирах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.15. Также можно поставить на ничейный исход или победу «Ливерпуля» по 1.04.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Байер» — «Унион».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.01 1.41 2.47 1.58
BetBoom 6.04 1.14 3.11 1.39 2.46 1.58
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