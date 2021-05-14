«Вест Бромвич» — «Ливерпуль». Прогноз на матч АПЛ (16.05.2021)

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вчера, 22:52

«Вест Бромвич» сыграет против «Ливерпуля» 16 мая 2021 года. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Англии.

Ставки букмекеров

Фаворитом по мнению букмекеров является «Ливерпуль». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.27. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 6.20. Еще одна актуальная ставка — обе команды забьют по 1.90.

Форма команд

«Вест Бромвич» расположился на 19-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 26 пунктов. В нынешнем сезоне «Вест Бромвич» выиграл пять поединков, 11 раз играл вничью и проиграл 19 матчей. В активе этого клуба — 32 забитых и 68 пропущенных.

«Ливерпуль» удивил многих в матче против «Юнайтед», выиграв этот поединок. Сейчас у клуба одна цель — попасть в еврокубки, а именно — в ЛЧ . «Ливерпуль» набрал 60 пунктов и расположился на пятой строчке в турнирной таблице. В активе «красных» — 17 побед, девять ничьих и столько же поражений. Команда забила 61 гол и пропустила 41 мяч.

Информация для ставок

«Вест Бромвич» не побеждает четыре игры кряду

У «Вест Бромвича» девять пропущенных в пяти последних матчах

«Ливерпуль» не проигрывает в шести играх кряду во всех турнирах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — тотал забитых мячей больше 3.5 по коэффициенту 2.15. Также можно поставить на ничейный исход или победу «Ливерпуля» по 1.04.

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