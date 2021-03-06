«Вест Бромвич» — «Ньюкасл». Прогноз на матч АПЛ (07.03.2021)

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06 марта 2021, 15:49

«Вест Бромвич» сыграет против «Ньюкасла» в рамках 27-го тура АПЛ . Этот поединок будет сыгран 7 марта 2021 года. В нынешнем сезоне «Ньюкасл» уже не показывает той игры, которую от него требуют болельщики. Тем не менее этот матч будет интересен многим поклонникам футбола. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

В этом матче победит «Вест Бромвич» за коэффициент 2.45. Ничейный исход оценивают в 3.20, а победу «Ньюкасла» — в 3.10.

Форма команд

«Вест Бромвич» находится на 19-й строчке в турнирной таблице. Клуб выиграл три поединка, восемь раз сыграл вничью и проиграл в 16 матчах сезона. За 27 игр клуб заработал 17 пунктов. Команда забила 20 мячей, а пропустила при этом 56 голов. Это далеко не лучший сезон в исполнении «Вест Бромвича». В последних матчах клуб не показывает яркой игры и является одним из претендентов на вылет в Чемпионшип.

«Ньюкасл» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице. «Сороки» заработали 26 пунктов. Клуб забил 27 голов и пропустил 44 мяча. В нынешнем сезоне команда выиграла семь поединков, пять раз сыграла вничью и проиграла 14 матчей. В последних матчах «сороки» показывают не лучшую игру, чередуя поражения с победами.

Информация для ставок

«Ньюкасл» не может выиграть в четырех матчах из последних пяти

«Вест Бромвич» выиграл всего один поединок из последних пяти

«Ньюкасл» пропустил десять мячей в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на этот поединок — обе команды забьют за коэффициент 1.90. Также можно поставить на то, что «Вест Бромвич» выиграет хотя бы в одном тайме за коэффициент 1.70. Это будет поединок средних команд, но и здесь есть на что посмотреть.