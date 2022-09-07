«Вест Хэм» — ФКСБ. Прогноз на матч Лиги Конференций (08.09.2022)

Ставки букмекеров
Безусловными фаворитами букмекеры считают хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.2. В случае победы ФКСБ, зайдет коэффициент 14. Ничью можно выбрать по 6.5.
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завтра, 22:00
Также в линии букмекеры предлагают 1.58 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.4. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.25.
Форма команд
«Вест Хэм» неплохо пошумел в прошлом розыгрыше Лиги Европы, дойдя до полуфинала турнира. Теперь команду ждет относительно новый турнир, который все же отойдет на второй план, ведь клубу гораздо важнее выступления в АПЛ. В чемпионате коллектив занимает 18 место и пребывает в зоне вылета. В прошлой игре «Вест Хэм» уступил на выезде «Челси» (1:2), а ранее 31 августа сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1:1).
ФКСБ в последние годы сдал в выступлениях в еврокубках, а в чемпионате занял второе место, уступив победителю всего один балл. Теперь коллектив постарается проявить себя в Лиге Конференций, однако группа достаточно сложная и гарантировать выход румынской команде вряд ли кто-то сможет. Два последних мачта ФКСБ завершились выездным поражением от «Фарула» (1:3) и ничьей с «Херманнштадтом» (2:2).
Информация для ставок
- «Вест Хэм» смог одержать только три победы в десяти последних матчей
- ФКСБ забивал в восьми из десяти последних выездных поединков
- Два последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
«Вест Хэм» будет ротировать состав, но все равно остается фаворитом этого противостояния. Предполагаем, что много мячей болельщики не увидят в этот футбольный вечер. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4.