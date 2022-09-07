«Вест Хэм» — ФКСБ. Прогноз на матч Лиги Конференций (08.09.2022)

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сегодня, 11:02

Ставки букмекеров

Безусловными фаворитами букмекеры считают хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.2. В случае победы ФКСБ , зайдет коэффициент 14. Ничью можно выбрать по 6.5.

Также в линии букмекеры предлагают 1.58 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 2.4. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.25.

Форма команд

«Вест Хэм» неплохо пошумел в прошлом розыгрыше Лиги Европы, дойдя до полуфинала турнира. Теперь команду ждет относительно новый турнир, который все же отойдет на второй план, ведь клубу гораздо важнее выступления в АПЛ . В чемпионате коллектив занимает 18 место и пребывает в зоне вылета. В прошлой игре «Вест Хэм» уступил на выезде «Челси» (1:2), а ранее 31 августа сыграл вничью с «Тоттенхэмом» (1:1).

ФКСБ в последние годы сдал в выступлениях в еврокубках, а в чемпионате занял второе место, уступив победителю всего один балл. Теперь коллектив постарается проявить себя в Лиге Конференций, однако группа достаточно сложная и гарантировать выход румынской команде вряд ли кто-то сможет. Два последних мачта ФКСБ завершились выездным поражением от «Фарула» (1:3) и ничьей с «Херманнштадтом» (2:2).

Информация для ставок

«Вест Хэм» смог одержать только три победы в десяти последних матчей

ФКСБ забивал в восьми из десяти последних выездных поединков

забивал в восьми из десяти последних выездных поединков Два последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Вест Хэм» будет ротировать состав, но все равно остается фаворитом этого противостояния. Предполагаем, что много мячей болельщики не увидят в этот футбольный вечер. Сделать ставку на тотал меньше 2.5 можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.4.