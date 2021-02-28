«Вильярреал» — «Атлетико». Прогноз на матч Ла Лиги (28.02.2021)

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сегодня, 12:50

25-й тур испанской Ла Лиги украсит поединок «Вильярреала» против «Атлетико». Это был бы самый интересный матч тура, если бы не поединок «Севильи» против «Барселоны». Букмекеры БК Фонбет представили котировки на поединок, в котором два ярчайших тренера Ла Лиги будут сражаться за три балла.

Ставки букмекеров

«Вильярреал» победит в этом матче за коэффициент 3.15, ничейный исход оценили в 3.10. «Атлетико» — фаворит поединка, на победу этого клуба можно поставить за 2.47.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Вильярреал» тренирует Унаи Эмери, который неоднократно побеждал в Лиге Европы и славится своим стилем игры. «Подлодка» начала показывать хорошие результаты, но сейчас в ее игре начался спад. «Вильярреал» занимает шестую строчку в Ла Лиге и имеет в активе 37 пунктов. В этом сезоне клуб забил 33 гола и пропустил 25 раз. «Подлодка» выиграла восемь матчей, 13 раз сыграла вничью и трижды проиграла. Поединок против команды Симеоне будет очень интригующим.

«Атлетико» — лидер испанской Ла Лиги, в активе у клуба 55 пунктов. «Атлетико» является единственным из топовых испанских клубов, который показывает стабильную игру на протяжении всего чемпионата. Клуб приобрел Луиса Суареса и начал штамповать победы одну за другой, а уругваец забивает в каждом матче. В нынешнем сезоне «матрасники» забили 45 голов и пропустили 16 мячей. По количеству забитых мячей «Атлетико» уступает только «Барселоне».

Информация для ставок

«Атлетико» проиграл один раз в последних пяти матчах

«Вильярреал» не побеждает пять матчей подряд

«Атлетико» забил 19 мячей в 11 гостевых матчах этого сезона

Прогноз

В этом матче можно поставить на тотал забитых мячей больше двух за коэффициент 1.68. Также можно поставить на то, что оба клуба забьют с коэффициентом 1.95.