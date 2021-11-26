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«Вильярреал» — «Барселона». Прогноз на матч Примеры (27.11.2021)

26 ноября 2021, 17:50

«Вильярреал» примет «Барселону» на стадионе «Керамика». Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Испания. Примера 2021/2022
Вильярреал
Барселона
1 : 3
завершен
27 ноября 2021, 23:00
суббота
Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Барселона». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.55. Ничейный исход оценивается в 3.55, а победа хозяев поля в 2.65.

Форма команд

«Вильярреал» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 16 баллов. Команда выиграла три поединка, семь раз играла вничью и проиграла в трех матчах. Всего у клуба 15 забитых и 13 пропущенных мячей. В последних поединках «Вильярреал» сыграл вничью с «Сельтой», выиграл у «Хетафе» и проиграл «Валенсии».

«Барселона» находится на седьмой строчке в турнирной таблице. Каталонцы набрали 20 пунктов. У команды пять побед, пять ничьих и три поражения. «Блауграна» забила 20 мячей и пропустила 15 голов в Примере. В последних матчах каталонцы обыграли «Эспаньол», а также сыграли вничью с «Сельтой» и «Алавесом».

Информация для ставок

● «Барселона» не проигрывает пять игр кряду
● «Вильярреал» проиграл два матча из последних пяти
● У «Барсы» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на то, что только одна команда забьет по коэффициенту 2.70. В последних матчах «Барса» мало пропускает, а «Вильярреал» очень мало забивает.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.29 1.38 2.09 1.81 1.65 2.36
Мелбет 2.05 1.86
1XBET 1.32 3.54
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Все комментарии
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
26 ноября в 17:56
Матч завершится со счетом 1:1.
dakr28tjtmxx
dakr28tjtmxx
26 ноября в 17:51
Футбольный клуб Барселона выиграет матч.
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