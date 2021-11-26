«Вильярреал» — «Барселона». Прогноз на матч Примеры (27.11.2021)

1637938246

26 ноября 2021, 17:50

«Вильярреал» примет «Барселону» на стадионе «Керамика». Букмекеры Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Барселона». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.55. Ничейный исход оценивается в 3.55, а победа хозяев поля в 2.65.

Форма команд

«Вильярреал» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 16 баллов. Команда выиграла три поединка, семь раз играла вничью и проиграла в трех матчах. Всего у клуба 15 забитых и 13 пропущенных мячей. В последних поединках «Вильярреал» сыграл вничью с «Сельтой», выиграл у «Хетафе» и проиграл «Валенсии».

«Барселона» находится на седьмой строчке в турнирной таблице. Каталонцы набрали 20 пунктов. У команды пять побед, пять ничьих и три поражения. «Блауграна» забила 20 мячей и пропустила 15 голов в Примере. В последних матчах каталонцы обыграли «Эспаньол», а также сыграли вничью с «Сельтой» и «Алавесом».

Информация для ставок

● «Барселона» не проигрывает пять игр кряду

● «Вильярреал» проиграл два матча из последних пяти

● У «Барсы» четыре забитых мяча в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на то, что только одна команда забьет по коэффициенту 2.70. В последних матчах «Барса» мало пропускает, а «Вильярреал» очень мало забивает.