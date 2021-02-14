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«Вильярреал» — «Бетис»: прогноз на матч Примеры (14.02.2021)

сегодня, 10:43

«Вильярреал» принимает на своем поле «Бетис». Этот поединок пройдет в рамках 23-го тура испанской Примеры.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.013.424.27
Fonbet 1.95 3.50 4.00
Мелбет 2.00 3.48 4.38
Pin-up 1.93 3.40 4.40

Ставки букмекеров

Букмекеры советуют присмотреться к ставке на то, что в этом поединке победит «Вильярреал» с коэффициентом 2.10. Победу «Бетиса» стоит ожидать с коэффициентом 4.20, а ничейный исход оценивают в 3.40.

Форма команд

«Вильярреал» находится на пятой позиции в нынешнем сезоне, в активе у клуба 36 баллов. «Подлодка» расцвела под руководством Унаи Эмери, специалист поставил хорошую игру для «Вильярреала». В нынешнем сезоне клуб забил 31 мяч и пропустил 22 гола. Последние матчи с участием этой команды не вызывают такого восторга, как раньше, но в поединке против «Бетиса» команда явно постарается взять три балла и показать хорошую игру.

«Бетис» находится на седьмой строчке в нынешнем сезоне Примеры, в активе у клуба 30 пунктов. Всего «Бетис» забил 29 мячей и пропустил 37 голов. «Огурцы» здорово играют в атаку, но из-за своей открытости часто пропускают. Для «Бетиса» очень важно победить в этом поединке, в последнее время клуб очень часто ошибается.

Информация для ставок

● «Вильярреал» не проигрывает пять матчей подряд
● «Бетис» победил в трех матчах из последних пяти
● «Вильярреал» ни разу не проиграл на своем поле в нынешнем сезоне

Прогноз

В этом поединке можно поставить на то, что «Вильярреал» забьет в обоих таймах с коэффициентом 2.90. Также можно поставить на то, что «Вильярреал» выиграет хотя бы один тайм с коэффициентом 1.48. Оба клуба наверняка постараются выдать для болельщиков очень хороший и насыщенный на события матч.

Ранее мы предлагали прогноз на матч Серии А «Рома» — «Удинезе».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.013.424.27
Fonbet 1.95 3.50 4.00
Мелбет 2.00 3.48 4.38
Pin-up 1.93 3.40 4.40
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shlomo
shlomo
сегодня в 12:27
Думаю, что обе забьют...а кто больше посмотрим
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