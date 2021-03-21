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«Вильярреал» — «Кадис». Прогноз на матч Примеры (21.03.2021)

сегодня, 02:30

«Вильярреал» сыграет против «Кадиса» в рамках очередного тура Примеры. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.424.5410.00
Лига Ставок 1.44 4.40 8.40
Фонбет 1.40 4.40 9.50
Мелбет 1.49 4.54 8.10
Pin-Up.ru 1.43 4.40 10.00

Ставки букмекеров

Букмекеры уверены в победе «Вильярреала» по коэффициенту 1.39. В этом сезоне «подлодка» очень хороша и нет никаких причин полагать, что клуб не сможет справиться с новичком Примеры «Кадисом». Также можно поставить на ничейный исход по коэффициенту 4.60.

Форма команд

«Вильярреал» хорошо играет под руководством Унаи Эмери, но в последних матчах Примеры клуб не показывает того уровня, к которому все привыкли. Команда расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице и набрала 40 пунктов. «Подлодка» выиграла девять матчей, 13 раз играла вничью и проиграла пять поединков. Клуб забил 37 голов и пропустил 30 мячей. В последних матчах «Вильярреал» часто теряет очки, но в поединке против «Кадиса» этот клуб будет настроен только на победу.

«Кадис» — дерзкий новичок Примеры. Команда уже обыграла в этом сезоне мадридский «Реал» и каталонскую «Барселону». Также клуб показал себя в играх с «Атлетико Мадрид». «Кадис» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала 29 пунктов. Клуб выиграл семь поединков, восемь раз играл вничью и проиграл 12 матчей. «Кадис» забил 23 гола и пропустил 42 мяча.

Информация для ставок

  • «Кадис» выиграл один поединок из последних пяти
  • «Вильярреал» проиграл три раза в последних пяти играх
  • «Кадис» пропустил семь мячей в последних пяти матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на гол с 46-й по 60-ю минуту по коэффициенту 2.85. Также стоит присмотреться к ставке на то, что в матче будет забито 2-3 гола по коэффициенту 1.90.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Динамо» Киев — «Рух».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.51 1.58 1.82 2.09
Лига Ставок 2.44 1.56 1.76 2.07
Мелбет 1.82 2.14
Pin-Up.ru 2.50 1.56 1.78 2.08 1.43 2.90
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shlomo
shlomo
сегодня в 09:27
Хозяева фавориты а гости борются за выживание...
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