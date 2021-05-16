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«Вильярреал» — «Севилья». Прогноз на матч Примеры (16.05.2021)

сегодня, 09:57

«Вильярреал» примет «Севилью» в рамках очередного тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.463.572.92
Лига Ставок 2.26 3.50 3.20
Мелбет 2.32 3.70 3.18
1XBET 2.32 3.70 3.18
BetBoom 2.29 3.49 3.24

Ставки букмекеров

В этом матче можно поставить на победу «Вильярреала» по 2.40. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.45 и на победу «Севильи» по 2.90.

Форма команд

«Вильярреал» находится на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 55 пунктов. В нынешнем сезоне у «Вильярреала» 14 побед, 13 ничьих и девять поражений. Команда забила 55 мячей и пропустила 42 гола.

«Севилья» набрала 74 пункта. Команда находится на четвертой строчке в турнирной таблице. «Севилья» выиграла 23 поединка, пять раз играла вничью и проиграла в восьми матчах. Команда забила 52 гола и пропустила 29 мячей.

Информация для ставок

● «Вильярреал» победил в трех матчах из последних пяти во всех турнирах

● «Севилья» проиграла только один матч из последних пяти

● У «Севильи» шесть забитых мячей в пяти последних играх

Прогноз

В этом поединке можно поставить на победу «Севильи» или ничейный исход по 1.57. Также можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше 2.5 по 1.95.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Милан» — «Кальяри».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 2.90 1.42 1.95 1.86 1.55 2.48
Мелбет 2.00 1.94
1XBET 2.00 1.94
BetBoom 2.87 1.45 1.95 1.91 1.53 2.58
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