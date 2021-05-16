«Вильярреал» — «Севилья». Прогноз на матч Примеры (16.05.2021)

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сегодня, 09:57

«Вильярреал» примет «Севилью» в рамках очередного тура испанской Примеры. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

В этом матче можно поставить на победу «Вильярреала» по 2.40. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.45 и на победу «Севильи» по 2.90.

Форма команд

«Вильярреал» находится на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 55 пунктов. В нынешнем сезоне у «Вильярреала» 14 побед, 13 ничьих и девять поражений. Команда забила 55 мячей и пропустила 42 гола.

«Севилья» набрала 74 пункта. Команда находится на четвертой строчке в турнирной таблице. «Севилья» выиграла 23 поединка, пять раз играла вничью и проиграла в восьми матчах. Команда забила 52 гола и пропустила 29 мячей.

Информация для ставок

● «Вильярреал» победил в трех матчах из последних пяти во всех турнирах

● «Севилья» проиграла только один матч из последних пяти

● У «Севильи» шесть забитых мячей в пяти последних играх

Прогноз

В этом поединке можно поставить на победу «Севильи» или ничейный исход по 1.57. Также можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше 2.5 по 1.95.

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