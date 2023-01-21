«Вильярреал» — «Жирона». Прогноз на матч чемпионата Испании (22.01.2023)

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вчера, 17:45

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Вильярреала» составляет 1.72. Поставить на «Жирону» можно по 4.6, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.95.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.72. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.1. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Вильярреал» не проигрывает уже несколько матчей в Ла Лиге и надеется забраться еще выше, чем находится сейчас, а именно на пятом месте. Команда набрала 28 очков и только по дополнительным показателям уступает мадридскому «Атлетико», имея неплохие шансы навязать борьбу за место в Лиге Чемпионов. В прошлой игре «Вильерреал» упустил победу над «Реалом» в кубке страны (2:3), а ранее разошелся миром с «Сельтой» (1:1).

«Жирона» имеет неплохую серию без поражений в чемпионате Испании и уверенно расположилась в середине турнирной таблицы. Коллектив идет на 11 месте с 21 баллом и имеет неплохой запас перед зоной вылета, поэтому может чувствовать себя относительно спокойно. Два последних матча «Жироны» завершились победой над «Севильей» (2:1) и ничейным результатом с «Эспаньолом» (2:2).

Информация для ставок

«Вильярреал» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей «Жироны» завершились исходом «обе забьют»

«Вильярреал» выиграл три последних поединка у «Жироны»

Прогноз

«Вильярреал» обязан выигрывать на своем поле, если рассчитывает на высокие места по итогам сезона. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.