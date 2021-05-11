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«Витория Гимараеш» — «Фамаликау». Прогноз на матч чемпионата Португалии (12.05.2021)

вчера, 07:35

В 32-м туре португальской Примейры «Витория Гимараеш» сыграет дома против «Фамаликау». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.633.202.98
Лига Ставок 2.55 3.15 2.85
Мелбет 2.57 3.14 2.94
1XBET 2.57 3.14 2.94

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает «Виторию» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.4. Ничейный исход оценивается в 3.3. Победа «Фамаликау» представлена коэффициентом 3.04.

Букмекеры также не верят в высокую результативность встречи. Ставка на тотал больше 2.5 голов котируется в 2.2. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.71.

Форма команд

«Витория» замыкает первую шестерку в турнирной таблице чемпионата Португалии. По ходу этого сезона команда одержала 12 побед и 6 раз сыграла вничью, что суммарно принесло ей 42 очка. В пяти прошлых турах лиги «Витория» выиграла два матча — с «Санта-Кларой» (1:0) и «Морейренсе» (2:0). Также в этой серии команда проиграла «Порту» (0:1) и «Насионалу» (0:1), поделив очки с «Фаренсе» (2:2) в предыдущей встрече.

В активе «Фамаликау» 34 очка и 13-я позиция в чемпионате. Гости грядущей встречи опережают зону вылета на шесть очков, проведя на один матч меньше идущим 17-м «Фаренсе». В последней игре чемпионата «Фамаликау» смог обыграть дома «Санта-Клару» с минимальным счетом. Эта победа стала для команды восьмой в текущем сезоне.

Информация для ставок

  • «Витория» не проигрывала в 5 прошлых матчах с «Фамаликау»
  • «Фамаликау» забивал голы в 4 предыдущих гостевых играх чемпионата
  • В 7 из 10 последних домашних матчей «Витории» сыграла ставка «обе забьют»

Прогноз

В этом матче предлагаем рассмотреть ставку «обе забьют – да», которую БК Бетсити принимает по коэффициенту 1.9.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.40 1.63 1.73 2.19
Лига Ставок 2.26 1.59 1.67 2.13
Мелбет 1.74 2.21
1XBET 2.31 1.66 1.74 2.21 1.37 3.32
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shlomo
shlomo
вчера в 09:25
Возможен ничейный результат
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