«Витория Гимараеш» — «Фамаликау». Прогноз на матч чемпионата Португалии (12.05.2021)

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вчера, 07:35

В 32-м туре португальской Примейры «Витория Гимараеш» сыграет дома против «Фамаликау». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Бетсити считает «Виторию» фаворитом этого матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.4. Ничейный исход оценивается в 3.3. Победа «Фамаликау» представлена коэффициентом 3.04.

Букмекеры также не верят в высокую результативность встречи. Ставка на тотал больше 2.5 голов котируется в 2.2. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 1.71.

Форма команд

«Витория» замыкает первую шестерку в турнирной таблице чемпионата Португалии. По ходу этого сезона команда одержала 12 побед и 6 раз сыграла вничью, что суммарно принесло ей 42 очка. В пяти прошлых турах лиги «Витория» выиграла два матча — с «Санта-Кларой» (1:0) и «Морейренсе» (2:0). Также в этой серии команда проиграла «Порту» (0:1) и «Насионалу» (0:1), поделив очки с «Фаренсе» (2:2) в предыдущей встрече.

В активе «Фамаликау» 34 очка и 13-я позиция в чемпионате. Гости грядущей встречи опережают зону вылета на шесть очков, проведя на один матч меньше идущим 17-м «Фаренсе». В последней игре чемпионата «Фамаликау» смог обыграть дома «Санта-Клару» с минимальным счетом. Эта победа стала для команды восьмой в текущем сезоне.

Информация для ставок

«Витория» не проигрывала в 5 прошлых матчах с «Фамаликау»

«Фамаликау» забивал голы в 4 предыдущих гостевых играх чемпионата

В 7 из 10 последних домашних матчей «Витории» сыграла ставка «обе забьют»

Прогноз

В этом матче предлагаем рассмотреть ставку «обе забьют – да», которую БК Бетсити принимает по коэффициенту 1.9.