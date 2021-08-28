«Визела» — «Боавишта». Прогноз на матч чемпионата Португалии (28.08.2021)

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сегодня, 10:21

В четвертом туре чемпионата Португалии пройдет матч «Визела» — «Боавишта». Изучив ставки букмекеров, мы предложили свой прогноз на поединок, который пройдет 28 августа 2021 года.

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской компании Фонбет не определили фаворита в этой игре. Ставки на победу «Визелы» принимаются по коэффициенту 2.61, ничья идет по коэффициенту 3.36, а победа «Боавишты» — по коэффициенту 2.71.

Букмекер также небольшое преимущество отдает низовому формату противостояния. Исход ТМ(2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.80, ТБ (2,5) – 2.12.

Форма команд

«Визела» получила право сыграть в элитном дивизионе чемпионата Португалии за счет удачных выступлений во второй лиге минувшего созыва. По итогам трех стартовых туров команда пополнила свой счет на три очка, обыграв на домашней арене «Тонделу» (1:2).

Безуспешными для «Визелы» оказались выезды на поле «Спортинга» (0:3) и «Гимарайнша» (0:4), где были зафиксированы крупные и сухие поражения.

«Боавишта» более успешно стартовала в новом сезоне португальской лиги. У «черно-белых» сейчас шесть очков и промежуточное шестое место в общем зачете. Команда оформила победы в домашних играх против «Санта Клары» (2:0) и «Пасуш де Феррейры» (3:0), а проиграла на выезде «Жил Висенте» (0:3).

Последняя очная встреча соперников дотирована 2020 годом. Тогда «Боавишта» выбила «Визелу» из Кубка Португалии за счет победы в дополнительных таймах в гостях (1:0).

Информация для ставок

В 4 последних матчах «Визелы» во всех турнирах выиграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) «Боавишта» забивала минимум 2 гола в 3 из 4 предыдущих матчей во всех соревнованиях

«Визела» никогда не проигрывала «Боавишта» в основное время на своем поле (три ничьи и одна победа)

Прогноз

На своем поле «Визела» является неуступчивым соперником, который регулярно отличается забитыми голами. «Боавишта» тоже результативно провела последние игры. Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку на ТБ (2) голов по коэффициенту 1.57 в БК Фонбет.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход матча в чемпионате Испании.