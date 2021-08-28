ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыПортугалия. Примейра 2021/2022

«Визела» — «Боавишта». Прогноз на матч чемпионата Португалии (28.08.2021)

сегодня, 10:21

В четвертом туре чемпионата Португалии пройдет матч «Визела» — «Боавишта». Изучив ставки букмекеров, мы предложили свой прогноз на поединок, который пройдет 28 августа 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.763.342.74
Мелбет 2.55 3.34 2.80
BetBoom 2.52 3.20 2.87

Ставки букмекеров

Аналитики букмекерской компании Фонбет не определили фаворита в этой игре. Ставки на победу «Визелы» принимаются по коэффициенту 2.61, ничья идет по коэффициенту 3.36, а победа «Боавишты» — по коэффициенту 2.71.

Букмекер также небольшое преимущество отдает низовому формату противостояния. Исход ТМ(2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.80, ТБ(2,5) – 2.12.

Форма команд

«Визела» получила право сыграть в элитном дивизионе чемпионата Португалии за счет удачных выступлений во второй лиге минувшего созыва. По итогам трех стартовых туров команда пополнила свой счет на три очка, обыграв на домашней арене «Тонделу» (1:2).

Безуспешными для «Визелы» оказались выезды на поле «Спортинга» (0:3) и «Гимарайнша» (0:4), где были зафиксированы крупные и сухие поражения.

«Боавишта» более успешно стартовала в новом сезоне португальской лиги. У «черно-белых» сейчас шесть очков и промежуточное шестое место в общем зачете. Команда оформила победы в домашних играх против «Санта Клары» (2:0) и «Пасуш де Феррейры» (3:0), а проиграла на выезде «Жил Висенте» (0:3).

Последняя очная встреча соперников дотирована 2020 годом. Тогда «Боавишта» выбила «Визелу» из Кубка Португалии за счет победы в дополнительных таймах в гостях (1:0).

Информация для ставок

  • В 4 последних матчах «Визелы» во всех турнирах выиграла ставка ТБ(2,5)
  • «Боавишта» забивала минимум 2 гола в 3 из 4 предыдущих матчей во всех соревнованиях
  • «Визела» никогда не проигрывала «Боавишта» в основное время на своем поле (три ничьи и одна победа)

Прогноз

На своем поле «Визела» является неуступчивым соперником, который регулярно отличается забитыми голами. «Боавишта» тоже результативно провела последние игры. Учитывая это, предлагаем рассмотреть ставку на ТБ (2) голов по коэффициенту 1.57 в БК Фонбет.

Ранее букмекеры предложили хороший коэффициент на исход матча в чемпионате Испании.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.59 1.55 1.83 2.07 1.44 2.96
Мелбет 1.76 2.18
«Зенит» — ЦСКА. Прогноз на матч чемпионата России (26.08.2021)
26 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии3
Лучший игрок РПЛ превратился в обузу. Отношения ЦСКА и Влашича зашли в тупик
20 августаАлександр Чистяков в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии24
Букмекеры верят в победу «Ювентуса» в новом сезоне Серии А
18 августа Комментарии8
Букмекерская компания «Мелбет» поддержала строительство стадиона Слуцкого
16 августа
Соболев на лавке, а Зобнин впервые в сезоне хорош. «Спартак» слабо помогает сборной
14 августаСтанислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии7
«Бенфика» — «Спартак». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (10.08.2021)
10 августаАндрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии4
Все комментарии
gac73tvhyh6f
gac73tvhyh6f
сегодня в 10:44
Футбольный клуб «Визела» (Кальдас де Визела) выиграет матч.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100