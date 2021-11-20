«Визела» — «Эштрела Амадора». Прогноз на матч Кубка Португалии (20.11.2021)

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20 ноября 2021, 15:06

В Кубке Португалии сыграют «Визела» и «Эштрела». Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на матч, который состоится 20 ноября 2021 года.

Ставки букмекеров

«Визела» является фаворитом грядущей встречи. Ставки на победу хозяев в БК Бетсити можно сыграть по коэффициенту 1.67. За ничью предложена отметка 3.68, а победа «Эштрелы» идет по котировке 5.40.

В линии ставок на результативность букмекер предложил такие варианты: тотал меньше (2,5) голов – 1,66, больше – 2,28.

Форма команд

На стадии 1/32 финала Кубка Португалии «Визела» встречалась с «Сетубалом». Команде удалось добиться положительного результата в гостях со счетом 2:0.

В чемпионате Португалии «Визела» выступает с переменным успехом. В одиннадцати турах лиги у команды лишь одна победа и семь ничьих, при трех поражениях в пассиве. В предыдущем туре лиги «Визела» оформила дежурную ничью дома с «Эшторилом» (1:1).

«Эштрела», представляющая вторую португальскую лигу, в предыдущем раунде Кубка выбила из турнира клуб «Лоюлетано», обыграв соперника в гостях (2:1).

В турнирной таблице второй лиги «Эштрела» занимает седьмую строчку, отставая от тройки лидеров на пять баллов. При этом две последних игры в чемпионате команда свела к ничейным исходам, разделив очки с «Порту» (Б) (0:0) и «Вилафранкенше» (2:2).

Информация для ставок

Соперники дважды встречались в Кубке, и оба раза побеждала «Эштрела» — 4:1 и 2:1

«Визела» забивала и пропускала голы в пяти из шести последних матчей на своем поле

«Эштрела» забивала и пропускала голы в 3 предыдущих гостевых поединках

Прогноз

«Визела» не может похвастаться надежной защитой. «Эштрела» является неуступчивым коллективом, который хочет проявить себя в Кубке. Предлагаем ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 2.18 в БК Бетсити.