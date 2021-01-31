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«Вольфсбург» — «Фрайбург». Прогноз на матч Бундеслиги (31.01.2021)

вчера, 11:18

Увлекательный поединок двух крепких команд подарит нам 19-й тур Бундеслиги. Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.883.804.34
Fonbet Live! 1.03 18.00 100.00
Мелбет 2.02 3.73 3.73
Лига ставок 2.04 3.55 3.55

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Вольфсбург». Команда играет дома, поставить на их победу можно с коэффициентом 1.86. Победа «Фрайбурга» оценивается в 4.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.75.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.74. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 2.17. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.66.

Форма команд

В январе «Вольфсбург» показывает отличные результаты и стабильно набирает очки в нескольких матчах подряд. Результатом такой хорошей игры стала четвертая позиция в турнирной таблице Бундеслиги. В прошлом туре «Вольсфбург» на выезде победил подающий большие надежды «Байер».

«Фрайбург» также дарит положительные эмоции болельщикам. В прошлом туре «Фрайбург» победил в домашнем матче «Штутгарт», а ранее сыграл вничью с «Айнтрахтом» (2:2).

Информация о ставках

  • «Фрайбург» проиграл всего один матч из последних десяти в Бундеслиге.
  • «Вольфсбург» не проигрывает в чемпионате четыре игры подряд.
  • В последних трех встречах между командами на поле «Вольфсбурга» было забито четыре мяча.
  • «Фрайбург» забил в девяти из десяти выездных матчах чемпионата Германии.

Прогноз

Нас ждет увлекательная схватка двух неуступчивых коллективов. Командам нужны очки и борьба за них будет до последнего свистка арбитра. Предположим, что в данном поединке будет немало забитых мячей. Сделать ставку в букмекерской конторе Мелбет на тотал больше 2.5 мячей можно с коэффициентом 1.74.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Гранада» — «Сельта».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.883.804.34
Fonbet Live! 1.03 18.00 100.00
Мелбет 2.02 3.73 3.73
Лига ставок 2.04 3.55 3.55
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shlomo
shlomo
вчера в 11:20
Вольфсбург может выиграть....
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