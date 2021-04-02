ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Вольфсбург» — «Кёльн». Прогноз на матч чемпионата Германии (03.04.2021)

вчера, 04:44

В 27-м туре Бундеслиги «Вольфсбург» сыграет дома с «Кёльном». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.544.306.94
Лига Ставок 1.53 4.30 6.60
Фонбет 1.53 4.20 6.30
Мелбет 1.57 4.36 6.75
Pin-Up.ru 1.54 4.35 6.80
BetBoom 1.53 4.33 6.76

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Вольфсбург» явным фаворитом матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.55. Победа «Кельна» оценивается в 6.6, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают коэффициент 1.83 на ТБ 2.5. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.04. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.89.

Форма команд

«Вольфсбург» проводит отличный сезон и идет на третьем месте в Бундеслиге. Команда проиграла всего один раз за последнее время. Коллектив отстает от «РБ Лейпциг» на шесть очков и опережает на четыре пункта «Айнтрахт». Команда имеет все шансы на бронзовые медали чемпионата. В последних двух турах «Вольфсбург» победил «Вердер» (2:1) и «Шальке» (5:0).

«Кёльн» находится в зоне вылета и уже долго не может одержать победу. Тем не менее, клуб имеет неплохие шансы на то, чтобы исправить ситуацию и сохранить свое место в Бундеслиге. Борьба за спасение в чемпионате будет идти до самого последнего тура, и у команды ещё есть время, чтобы улучшить своё положение.

Информация для ставок

  • «Вольфсбург» выиграл семь из последних десяти матчей во всех турнирах
  • «Кёльн» не может выиграть шесть матчей подряд в чемпионате
  • «Вольфсбург» не пропускает на своем поле пять матчей подряд во всех турнирах
  • Последние пять поединков между командами (включая товарищеский матч) закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Вольфсбург» находится в отличной форме и показал, что недавнее поражение от «Хоффенхайма» было случайностью. Предполагаем, что хозяева одержат уверенную победу над одним из аутсайдеров лиги. Сделать ставку на «Вольфсбург» с форой -1 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.91.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.07 1.42 2.00 1.91 1.56 2.56
Лига Ставок 2.85 1.43 1.94 1.87 1.53 2.50
Мелбет 2.01 1.93
Pin-Up.ru 2.85 1.44 1.94 1.90 1.53 2.57
BetBoom 2.87 1.45 1.95 1.91 1.53 2.58
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии9
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии9
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
«Челси» — «Краснодар»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии6
«Лейпциг» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии2
ПСЖ — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии1
Обсудить
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 04:48
Победа хозяев
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100