«Вольфсбург» — «Кёльн». Прогноз на матч чемпионата Германии (03.04.2021)

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вчера, 04:44

В 27-м туре Бундеслиги «Вольфсбург» сыграет дома с «Кёльном». Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на этот поединок.

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Мелбет считает «Вольфсбург» явным фаворитом матча. Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 1.55. Победа «Кельна» оценивается в 6.6, а ничейный исход принесет выигрыш по коэффициенту 4.2.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают коэффициент 1.83 на ТБ 2.5. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.04. Исход «обе забьют» представлен котировкой 1.89.

Форма команд

«Вольфсбург» проводит отличный сезон и идет на третьем месте в Бундеслиге. Команда проиграла всего один раз за последнее время. Коллектив отстает от «РБ Лейпциг» на шесть очков и опережает на четыре пункта «Айнтрахт». Команда имеет все шансы на бронзовые медали чемпионата. В последних двух турах «Вольфсбург» победил «Вердер» (2:1) и «Шальке» (5:0).

«Кёльн» находится в зоне вылета и уже долго не может одержать победу. Тем не менее, клуб имеет неплохие шансы на то, чтобы исправить ситуацию и сохранить свое место в Бундеслиге. Борьба за спасение в чемпионате будет идти до самого последнего тура, и у команды ещё есть время, чтобы улучшить своё положение.

Информация для ставок

«Вольфсбург» выиграл семь из последних десяти матчей во всех турнирах

«Кёльн» не может выиграть шесть матчей подряд в чемпионате

«Вольфсбург» не пропускает на своем поле пять матчей подряд во всех турнирах

Последние пять поединков между командами (включая товарищеский матч) закончились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Вольфсбург» находится в отличной форме и показал, что недавнее поражение от «Хоффенхайма» было случайностью. Предполагаем, что хозяева одержат уверенную победу над одним из аутсайдеров лиги. Сделать ставку на «Вольфсбург» с форой -1 можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.91.