«Ворскла» — «Рух». Прогноз на матч чемпионата Украины (01.08.2021)

1627751224

вчера, 20:07

Во втором туре чемпионата Украины «Рух» отправится в гости к полтавской «Ворскле». Предлагаем прогноз и обзор ставок у букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Мелбет предлагает коэффициент 2.1 на победу хозяев, остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.4, а взять победу гостей можно по коэффициенту 3.68.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 2. Низовой исход данного матча (ТМ 2.5) идёт по коэффициенту 1.8. Поставить на то, что обе команды обменяются голами, можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

У «Ворсклы» начало сезона явно не задалось, последние матчи у полтавчан получились голевыми, но одержать победы так и не удалось. В первом официальном матче «Ворскла» на последних секундах упустила победу над финским «КуПСом» (2:2), потом была ничья с «Днепром-1» в рамках УПЛ (2:2), в ответном поединке случилось обидное поражение от того же «КуПСа» (2:3) и вылет из Лиги конференций.

Амбициозный львовский «Рух» в своем первом матче УПЛ уступил новичку Премьер-Лиги «Металлисту 1925» (1:2), во втором тайме этого матча команда доминировала и показала неплохую игру, но взять первые очки в сезоне не смогла. Встреча с «Ворсклой», которая сейчас находится не в лучшем моральном состоянии – это отличная возможность порадовать своих болельщиков положительным итоговым результатом.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Ворсклы» составляет» четыре игры

Последние три поединка с участием «Ворсклы» завершились в основное время результатом (2:2)

«Рух» забивал в каждом из шести последних официальных матчей

Последняя очная встреча завершилась ничьей (1:1)

Прогноз

Полтавскому коллективу будет очень сложно сразу после вылета из еврокубка перестроиться на игру чемпионата и дать результат. Скорее всего, мы увидим игру с нотками доминирования гостевой команды, которой удастся увезти нужный для себя счет. Рискнуть и сделать ставку на победу «Руха» по коэффициенту 3.68 можно в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее букмекеры предложили поставить на победу одного из призёров прошлого сезона чемпионата Украины.