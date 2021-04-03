«Ворскла» — «Шахтёр». Прогноз на матч чемпионата Украины (04.04.2021)

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вчера, 22:52

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 20-й тур чемпионата Украины. «Шахтёр» приедет в гости в Полтаву к «Ворскле». Предлагаем вам ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является донецкий клуб. Поставить на победу команды можно по коэффициенту 1.4. Победа «Ворсклы» оценивается по коэффициенту 8.3, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.6.

В своей линии букмекеры предлагают коэффициент 1.99 на тотал больше 2.5 мячей. Не сильно отличается и вероятность низовой встречи. ТМ 2.5 идёт по коэффициенту 1.82. Поставить на исход «обе забьют» можно по коэффициенту 2.3.

Форма команд

«Шахтёр» сенсационно проиграл последний поединок одному из аутсайдеров, теперь отставание от «Динамо» Киев составляет семь очков. Донецкую команду в последнее время лихорадит, однако коллективу следует собраться и набирать максимум очков, несмотря на то, что отыграть такой отрыв от киевлян будет практически невозможно. В последнем туре «Шахтёр» уступил «Львову» (2:3), а игрой ранее обыграл «Десну» (4:0).

«Ворскла» идет на четвертой позиции, которая дает право участвовать в квалификации Лиги Европы. Команда старается стабильно набирать очки, изредка допуская осечки. У полтавчан также есть шансы побороться и за бронзовые медали, ведь от третьего места они отстают на одно очко. В прошлых двух играх «Ворскла» победила «Олимпик» (3:0) и проиграла «Днепру-1» на своем поле (0:1).

Информация для ставок

«Ворскла» проиграла всего один матч из шести последних

«Шахтёр» проиграл пять матчей из десяти последних во всех турнирах

«Шахтёр» не может выиграть у «Ворсклы» два матча подряд

Шесть последних матчей на поле «Ворсклы» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Шахтёр» не имеет права на ошибку, поэтому команда с первых минут окажет сильное давление на «Ворсклу». Предполагаем, что донецкий клуб уже будет вести в счете после первой половины игры. Сделать ставку на победу «Шахтёра» в первом тайме можно по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Мелбет.