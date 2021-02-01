«Вулверхэмптон» — «Арсенал»: прогноз на матч АПЛ (02.02.2021)

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вчера, 11:40

«Вулверхэмптон» 2 февраля 2021 года принимает на своем поле лондонский «Арсенал».

Ставки букмекеров

Букмекеры верят в успех «Арсенала» с коэффициентом 2.20. Победу «Вулверхэмптона» оценивают в 3.40, а ничейный исход — в 3.35. Также можно сделать ставку на то, что победит «Вулверхэмптон» или будет ничейный исход с коэффициентом 1.67.

Форма команд

«Вулверхэмптон» находится на 14-й строчке в таблице и имеет в активе 23 пункта. В нынешнем сезоне команда, которая собрана из португальцев, играет в не самый лучший футбол. Такой клуб может стать легкой добычей для лондонской команды. Свой последний поединок «Вулвз» проиграли со счетом 0:1.

«Арсенал» сыграл свой последний матч со счетом 0:0 против «Манчестер Юнайтед». Лондонский клуб находится на восьмой строчке в таблице и имеет в активе 31 пункт. Команда Микеля Артеты демонстрирует неплохой футбол в последнее время.

Информация для ставок

● «Вулверхэмптон» проиграл три из последних пяти матчей

● «Арсенал» не проигрывал в четырех из последних пяти матчей

● «Вулверхэмптон» пропустил 30 мячей — один из худших показателей в АПЛ

Прогноз

Букмекеры рекомендуют обратить внимание на ставку тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 2.15. В этом матче можно сделать и другую ставку, например, поставить на то, что здесь будет меньше 2,5 забитых мячей. Ставки принимаются с коэффициентом 1.70.