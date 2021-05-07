«Вулверхэмптон» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (09.05.2021)

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вчера, 22:09

«Вулверхэмптон» сыграет против «Брайтона» в рамках очередного тура АПЛ .

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Брайтон». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.20. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.40, а на победу «Вулвз» по 3.25.

Форма команд

«Вулверхэмптон» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 11 побед, девять ничьих и 14 поражений. Клуб забил 33 мяча и пропустил 46 голов. В последних играх «Вулвз» играют не лучшим образом, но, несмотря на это, часто набирают очки.

«Брайтон» играет неплохо в нынешнем сезоне, но клуб часто может потерять очки на ровном месте из-за страха перед более именитым соперником. В активе этой команды 37 пунктов. «Брайтон» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице, восемь раз побеждал в АПЛ , 13 раз играл вничью и столько же проигрывал. Команда забила 35 голов и пропустила 39 мячей. В последних поединках «Брайтон» набирает очки, но все еще находится неподалеку от зоны вылета, поэтому клубу срочно нужна победа в этой игре.

Информация для ставок

● «Брайтон» выиграл один матч из последних пяти

● «Вулверхэмптон» выиграл два матча из последних пяти

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — ничья или победа «Брайтона» по коэффициенту 1.35. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 2.5 по 2.25.

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