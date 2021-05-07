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«Вулверхэмптон» — «Брайтон». Прогноз на матч АПЛ (09.05.2021)

вчера, 22:09

«Вулверхэмптон» сыграет против «Брайтона» в рамках очередного тура АПЛ.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворитом этого поединка букмекеры выбрали «Брайтон». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.20. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.40, а на победу «Вулвз» по 3.25.

Форма команд

«Вулверхэмптон» расположился на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 11 побед, девять ничьих и 14 поражений. Клуб забил 33 мяча и пропустил 46 голов. В последних играх «Вулвз» играют не лучшим образом, но, несмотря на это, часто набирают очки.

«Брайтон» играет неплохо в нынешнем сезоне, но клуб часто может потерять очки на ровном месте из-за страха перед более именитым соперником. В активе этой команды 37 пунктов. «Брайтон» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице, восемь раз побеждал в АПЛ, 13 раз играл вничью и столько же проигрывал. Команда забила 35 голов и пропустила 39 мячей. В последних поединках «Брайтон» набирает очки, но все еще находится неподалеку от зоны вылета, поэтому клубу срочно нужна победа в этой игре.

Информация для ставок

● «Брайтон» выиграл один матч из последних пяти
● «Вулверхэмптон» выиграл два матча из последних пяти

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — ничья или победа «Брайтона» по коэффициенту 1.35. Также можно поставить на тотал забитых мячей больше 2.5 по 2.25.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Кадис» — «Уэска».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.12 1.79 1.64 2.39
1XBET 2.08 1.73 1.66 2.41 1.26 3.48
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