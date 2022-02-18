«Вулверхэмптон» — «Лестер Сити».  Прогноз на матч Премьер-лиги (20.02.2022)

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вчера, 16:53

20 февраля 2022 года состоится поединок «Вулверхэмптон — Лестер Сити». Команды будут играть в рамках очередного тура Премьер-лиги в Англии. Эта игра пройдет на домашнем стадионе «Вулверхэмптона». Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Вулверхэмптон». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.25. Ничейный исход оценивается в 3.20, а победа гостей в 3.35. Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.20.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Вулверхэмптон» идет на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 37 баллов. У коллектива 11 побед, четыре ничьих и восемь поражений. Клуб забил 21 гол и пропустил 17 мячей. В последних встречах «волки» выглядят неплохо, несмотря на то, что проиграли «Арсеналу» со счетом 0:1, Также были победы над «Тоттенхэмом» 0:2 и над «Брентфордом» 1:2.

«Лестер Сити» в этом сильно сильно сдал. Команда идет на 11-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе всего 27 пунктов. У коллектива семь побед, шесть ничьих и девять поражений. Клуб забил 36 голов и пропустил 41 мяч. В последних встречах «Лестер Сити» выглядит не лучшим образом — ничья с «Вест Хэмом» со счетом 2:2 и с «Брайтоном» 1:1, а также поражение от «Ливерпуля» 2:0.

Информация для ставок

«Лестер Сити» выиграл один матч из последних пяти

«Вулверхэмптон» выиграл три матча из последних пяти

У «Лестера» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.85. Оба клуба в последних матчах смотрятся не лучшим образом, но они часто забивают, ставка смотрится органично.