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«Вулверхэмптон» — «Лестер Сити».  Прогноз на матч Премьер-лиги (20.02.2022)

вчера, 16:53

20 февраля 2022 года состоится поединок «Вулверхэмптон — Лестер Сити». Команды будут играть в рамках очередного тура Премьер-лиги в Англии. Эта игра пройдет на домашнем стадионе «Вулверхэмптона». Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.283.283.59
Фонбет 2.20 3.30 3.40
Мелбет 2.29 3.52 3.38
1XBET 2.29 3.52 3.38

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является «Вулверхэмптон». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 2.25. Ничейный исход оценивается в 3.20, а победа гостей в 3.35. Дополнительная ставка на игру — тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 3.20.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Вулверхэмптон» идет на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 37 баллов. У коллектива 11 побед, четыре ничьих и восемь поражений. Клуб забил 21 гол и пропустил 17 мячей. В последних встречах «волки» выглядят неплохо, несмотря на то, что проиграли «Арсеналу» со счетом 0:1, Также были победы над «Тоттенхэмом» 0:2 и над «Брентфордом» 1:2.

«Лестер Сити» в этом сильно сильно сдал. Команда идет на 11-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе всего 27 пунктов. У коллектива семь побед, шесть ничьих и девять поражений. Клуб забил 36 голов и пропустил 41 мяч. В последних встречах «Лестер Сити» выглядит не лучшим образом — ничья с «Вест Хэмом» со счетом 2:2 и с «Брайтоном» 1:1, а также поражение от «Ливерпуля» 2:0.

Информация для ставок

  • «Лестер Сити» выиграл один матч из последних пяти
  • «Вулверхэмптон» выиграл три матча из последних пяти
  • У «Лестера» шесть забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что обе команды забьют по коэффициенту 1.85. Оба клуба в последних матчах смотрятся не лучшим образом, но они часто забивают, ставка смотрится органично.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Фонбет 1.77 2.05
Мелбет 1.83 2.13
1XBET 1.83 2.13
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:16
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5. Удачи
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