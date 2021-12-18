«Ян» — «Дармштадт». Прогноз на матч второй Бундеслиги (19.12.2021)

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18 декабря 2021, 23:10

В 18-м туре второй Бундеслиги «Ян» принимает «Дармштадт». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что минимальным фаворитом в этом матче является «Дармштадт». Команда играет на выезде, поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.4. Победа «Яна» оценивается в 2.8, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.65.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 3 – 1.81. Сделать ставку на низовой матч ТМ 3 можно по 1.99. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.45.

Форма команд

«Дармштадт» вышел на второе место, на данном отрезке чемпионата он является одним из главных претендентов на выход в первую Бундеслигу. Команда располагается на втором месте и набрала 32 очка, однако отстает от лидера на четыре пункта. «Дармштадт» имеет отличную статистику забитых и пропущенных мячей (39:20). В прошлых двух поединках клуб выиграл у «Падерборна» (1:0) и уступил «Фортуне» (1:3).

«Ян» находится в группе лидеров, но последние матчи коллектива принесли ему мало пользы в плане набранных баллов. Клуб идет на пятом месте с 27 очками. Предстоящий матч обещает быть очень сложным, но клубу необходимо исправлять ситуацию и возвращаться на вершину турнирной таблицы. В последней встрече чемпионата «Ян» проиграл на своем поле «Вердеру» (2:3), а ранее уступил и «Хайденхайму» (0:3).

Информация для ставок

«Дармштадт» не проигрывает уже пять матчей на выезде за последнее время

11 последних матчей «Яна» на своем стадионе завершились тоталом больше 2.5 мячей

Три последних поединка между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Ян» выиграл пять из восьми матчей с «Дармштадтом» на своем поле

Прогноз

Нас ожидает напряженная встреча соперников, где уступать не захочет ни один коллектив. Предполагаем, что большого количества забитых голов болельщики не увидят. Сделать ставку на тотал меньше 3 мячей по коэффициенту 1.99 можно в букмекерской конторе Мелбет.