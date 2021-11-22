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«Янг Бойз» — «Аталанта». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)

22 ноября 2021, 17:00

23 ноября 2021 года «Янг Бойз» сыграет против «Аталанты» в рамках пятого тура Лиги чемпионов. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.

Лига чемпионов 2021/2022
Янг Бойз
Аталанта
3 : 3
завершен
23 ноября 2021, 23:00
вторник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.384.391.74
Фонбет 4.20 3.90 1.80
Мелбет 4.62 4.30 1.72
1XBET 4.32 4.22 1.83
BetBoom 4.10 4.55 1.76

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «Челси». Поставить на победу клуба из Лондона можно по коэффициенту 1.68. Ничейный исход оценивается в 3.90, а победа «Ювентуса» в 5.00.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Янг Бойз» расположился на четвертой строчке в группе F. Команда набрала всего три балла. В активе швейцарского клуба — одна победа и три поражения. Всего у «Бойз» три забитых и восемь пропущенных.

Итальянская «Аталанта» набрала всего пять пунктов, команда расположилась на третьей строчке. В активе этого клуба — одна победа, две ничьих и одно поражение. Итальянцы забили семь мячей и пропустили столько же голов.

Информация для ставок

● «Аталанта» не проигрывает шесть матчей кряду
● «Янг Бойз» не может победить вот уже четыре матча подряд
● У «Аталанты» девять забитых мячей в трех последних матчах

Прогноз

В этой игре можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше четырех по коэффициенту 3.40. «Аталанта» очень много забивает в последних матчах, а швейцарский клуб невероятно много пропускает.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.44 1.23 2.60 1.54 2.02 1.86
Мелбет 2.99 1.41
1XBET 4.89 1.19
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Все комментарии
Gahi
Gahi
22 ноября в 23:36
В этом матче обе команды забьют. Удачи
shlomo
shlomo
22 ноября в 17:02
Аталанта не проиграет этот матч
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