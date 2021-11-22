«Янг Бойз» — «Аталанта». Прогноз на матч Лиги чемпионов (23.11.2021)

23 ноября 2021 года «Янг Бойз» сыграет против «Аталанты» в рамках пятого тура Лиги чемпионов. Букмекеры Фонбет представили котировки на эту игру.
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3 : 3
завершен
23 ноября 2021, 23:00
вторник
Ставки букмекеров
Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «Челси». Поставить на победу клуба из Лондона можно по коэффициенту 1.68. Ничейный исход оценивается в 3.90, а победа «Ювентуса» в 5.00.
Форма команд
В нынешнем сезоне «Янг Бойз» расположился на четвертой строчке в группе F. Команда набрала всего три балла. В активе швейцарского клуба — одна победа и три поражения. Всего у «Бойз» три забитых и восемь пропущенных.
Итальянская «Аталанта» набрала всего пять пунктов, команда расположилась на третьей строчке. В активе этого клуба — одна победа, две ничьих и одно поражение. Итальянцы забили семь мячей и пропустили столько же голов.
Информация для ставок
● «Аталанта» не проигрывает шесть матчей кряду
● «Янг Бойз» не может победить вот уже четыре матча подряд
● У «Аталанты» девять забитых мячей в трех последних матчах
Прогноз
В этой игре можно сделать ставку на тотал забитых мячей больше четырех по коэффициенту 3.40. «Аталанта» очень много забивает в последних матчах, а швейцарский клуб невероятно много пропускает.