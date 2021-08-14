«Юнион Сент-Жиллуаз» — «Кортрейк». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (14.08.2021)

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вчера, 15:20

В четвертом туре высшей лиги Бельгии можно посмотреть интересную встречу двух коллективов, — «Юнион Сент-Жиллуаз» примет дома «Кортрейк». Вашему вниманию предлагается прогноз на матч и обзор ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Юнион Сент-Жиллуаз» и предлагают коэффициент на их победу – 1.69. Поверить в успех гостей можно по коэффициенту 4.7. Ничейный результат котируется по коэффициенту 4.1.

Также в букмекерской конторе Мелбет можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 1.82. На ТМ 2.5 коэффициент очень похож и достигает 1.99.

Форма команд

«Юнион Сент-Жиллуаз» неплохо начал сезон, набрав шесть очков в трех стартовых поединках. Команда находится на подъеме и готова продолжать стабильно набирать очки, ведь в середине чемпионата это будет делать гораздо сложнее. Команда достаточно много забивает, поэтому тренерскому штабу следует сосредоточиться на работе с защитной линией. Последние два матча клуба в чемпионате закончились победой над «Беерсхот-Вилрийк» (3:0) и поражением на своем поле от «Брюгге» (0:1).

У «Кортрейка» в активе шесть очков после трех игр, поэтому обе команды находятся по соседству в турнирной таблице. Коллектив достаточно много забивает, но не всегда должное внимание уделяет обороне. В прошлом туре «Кортрейк» уступил на своем поле «Генку» (1:2), а неделей ранее оказался сильнее «Антверпена» (1:0).

Информация для ставок

- «Юнион Сент-Жиллуаз» выиграл семь из последних десяти матчей во всех турнирах, а «Кортрейк» одержал только пять побед

- «Кортрейк» не знает поражений в гостях уже восемь поединков кряду во всех турнирах

- Три последних матча между коллективами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

- «Юнион Сент-Жиллуаз» выиграл четыре из шести последних матчей с «Кортрейком»

Прогноз

Обе команды будут бороться за очки в этом поединке, поэтому всех поклонников бельгийского футбола ждет интересный поединок. Предполагаем, что хозяева смогут навязать борьбу и, вероятнее всего, победить в этом матче. Сделать ставку на победу «Юнион Сент-Жиллуаз» можно по коэффициенту 1.69 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Пизы» в матче Серии А с «Кальяри».