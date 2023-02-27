«Ювентус» — «Торино». Прогноз на матч Серии А (28.02.2023)

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сегодня, 15:53

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.7. Победа «Торино» оценивается по 5.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.65. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.1.

Форма команд

«Ювентус» смог пробиться в 1/8 финала Лиги Европы, одолев на выезде «Нант» (3:0), что очень важно для клуба, ведь он через победу в турнире имеет шанс попасть в Лигу Чемпионов. На данный момент в чемпионате Италии команда занимает восьмое место с 32 пунктами и опережает нынешнего соперника на один пункт. В прошлом туре чемпионата Италии «Ювентус» обыграл на выезде «Специю» (2:0).

«Торино» набрал семь очков в последних пяти турах чемпионата Италии и вряд ли сможет претендовать на высокие места в зоне еврокубков. В предстоящей встрече с «Ювентусом», команде очень важно хорошо выступить, так как туринское дерби является очень принципиальной встречей. Два последних матча «Торино» завершились ничьей с «Кремонезе» (2:2) и поражением от «Милана» (0:1).

Информация для ставок

«Ювентус» не проигрывает уже шесть матчей подряд во всех турнирах

«Торино» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ювентус» выиграл три из пяти последних встреч с «Торино»

Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Ювентус» находится в неплохой форме и на своем поле постарается обыграть городских соседей и порадовать своих поклонников. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.