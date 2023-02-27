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«Ювентус» — «Торино». Прогноз на матч Серии А (28.02.2023)

сегодня, 15:53
Торино

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Ювентус». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.7. Победа «Торино» оценивается по 5.4, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.723.725.51
Лига Ставок 1.78 3.60 5.00
1XBET 1.77 3.68 5.55

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.25. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.65. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.1.

Форма команд

«Ювентус» смог пробиться в 1/8 финала Лиги Европы, одолев на выезде «Нант» (3:0), что очень важно для клуба, ведь он через победу в турнире имеет шанс попасть в Лигу Чемпионов. На данный момент в чемпионате Италии команда занимает восьмое место с 32 пунктами и опережает нынешнего соперника на один пункт. В прошлом туре чемпионата Италии «Ювентус» обыграл на выезде «Специю» (2:0).

«Торино» набрал семь очков в последних пяти турах чемпионата Италии и вряд ли сможет претендовать на высокие места в зоне еврокубков. В предстоящей встрече с «Ювентусом», команде очень важно хорошо выступить, так как туринское дерби является очень принципиальной встречей. Два последних матча «Торино» завершились ничьей с «Кремонезе» (2:2) и поражением от «Милана» (0:1).

Информация для ставок

  • «Ювентус» не проигрывает уже шесть матчей подряд во всех турнирах
  • «Торино» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Ювентус» выиграл три из пяти последних встреч с «Торино»
  • Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Ювентус» находится в неплохой форме и на своем поле постарается обыграть городских соседей и порадовать своих поклонников. Предлагаем сделать ставку на победу хозяев по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.22 1.71 1.68 2.29 1.32 3.53
Лига Ставок 2.22 1.64 1.66 2.19
1XBET 1.71 2.32
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 17:55
Победа команды хозяев поля и тотал больше 2,5 в этой игре. Удачи
Гость
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