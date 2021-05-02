«Заря» — «Минай». Прогноз на матч украинской Премьер-Лиги (02.05.2021)

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вчера, 14:02

В 24-м туре чемпионата Украины «Заря» сыграет с футбольным клубом «Минай». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

«Заря» играет дома против команды из зоны вылета и является абсолютным фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.3. В случае сенсационной победы гостей зайдет коэффициент 13. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.9.

Также в линии букмекеры предлагают 1.85 за ТБ 2,5 и ТМ 2,5 по коэффициенту 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.37.

Форма команд

В среду «Заря» в перенесенном матче первого круга неожиданно проиграла «Олимпику», чем окончательно усложнила себе борьбу за серебряные медали чемпионата. Тем не менее и бронза еще не обеспечена, а значит, нужна максимальная концентрация даже на соперника такого уровня, как «Минай». У тренерского штаба луганской команды имеются проблемы с длиной лавки запасных, но Виктор Скрипник не раз демонстрировал по ходу сезона, что может с высокоподнятой головой выходить из сложных ситуаций.

«Минай» имеет огромные проблемы с результатами: затяжная серия без побед на выезде, два последних матча были проиграны всухую. Все это подкрепляется еще и проблемами с составом, особенно в атаке. Среди недели был разорван контракт с нападающим Антоном Шиндером, лучший бомбардир и капитан команды получил травму, а звезда минайского клуба Артем Милевский находится далеко от своей лучшей формы – забивать голы некому.

Информация для ставок

«Заря» выиграла четыре из пяти домашних матчей в 2021 году

Безвыигрышная серия «Миная» на выезде в чемпионате Украины насчитывает 16 матчей

Игра первого круга закончилась победой Зари (3:0)

В пяти из шести последних домашних игр «Заря» забивает минимум два гола

Прогноз

«Заря» дома выглядит достаточно убедительно, «Минай» в свою очередь имеет много проблем и абсолютно не готов навязать «Заре» свою игру. Рекомендуем сделать ставку на «Зарю» с форой -1.5 по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Мелбет.

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