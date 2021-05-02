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«Заря» — «Минай». Прогноз на матч украинской Премьер-Лиги (02.05.2021)

вчера, 14:02

В 24-м туре чемпионата Украины «Заря» сыграет с футбольным клубом «Минай». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.255.5013.11
Лига Ставок 1.25 5.60 12.00
Мелбет 1.23 5.40 13.00
1XBET 1.23 5.40 13.00
BetBoom 1.22 5.70 13.50

Ставки букмекеров

«Заря» играет дома против команды из зоны вылета и является абсолютным фаворитом этой встречи. Поставить на победу хозяев можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.3. В случае сенсационной победы гостей зайдет коэффициент 13. Ничью можно выбрать по коэффициенту 4.9.

Также в линии букмекеры предлагают 1.85 за ТБ 2,5 и ТМ 2,5 по коэффициенту 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.37.

Форма команд

В среду «Заря» в перенесенном матче первого круга неожиданно проиграла «Олимпику», чем окончательно усложнила себе борьбу за серебряные медали чемпионата. Тем не менее и бронза еще не обеспечена, а значит, нужна максимальная концентрация даже на соперника такого уровня, как «Минай». У тренерского штаба луганской команды имеются проблемы с длиной лавки запасных, но Виктор Скрипник не раз демонстрировал по ходу сезона, что может с высокоподнятой головой выходить из сложных ситуаций.

«Минай» имеет огромные проблемы с результатами: затяжная серия без побед на выезде, два последних матча были проиграны всухую. Все это подкрепляется еще и проблемами с составом, особенно в атаке. Среди недели был разорван контракт с нападающим Антоном Шиндером, лучший бомбардир и капитан команды получил травму, а звезда минайского клуба Артем Милевский находится далеко от своей лучшей формы – забивать голы некому.

Информация для ставок

  • «Заря» выиграла четыре из пяти домашних матчей в 2021 году
  • Безвыигрышная серия «Миная» на выезде в чемпионате Украины насчитывает 16 матчей
  • Игра первого круга закончилась победой Зари (3:0)
  • В пяти из шести последних домашних игр «Заря» забивает минимум два гола

Прогноз

«Заря» дома выглядит достаточно убедительно, «Минай» в свою очередь имеет много проблем и абсолютно не готов навязать «Заре» свою игру. Рекомендуем сделать ставку на «Зарю» с форой -1.5 по коэффициенту 1.97 в букмекерской конторе Мелбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Болонья» — «Фиорентина».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.66 1.48 1.87 1.95 1.46 2.71
Лига Ставок 2.00 1.75 1.58 2.28
Мелбет 1.98 1.82
1XBET 1.22 4.26
BetBoom 2.80 1.38 1.90 1.80 1.50 2.40
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 20:36
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Заря»
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