«Жирона» — «Бетис». Прогноз на матч чемпионата Испании (31.03.2024)

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сегодня, 10:03

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче называют хозяев, ставку на победу которых, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. Поверить в победу «Бетиса» можно по коэффициенту 4.4, а выбрать в линии ничью предлагают за 3.95.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.7, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по 2.13. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Жирона» спустилась на третье место в турнирной таблице и рассчитывает по итогам сезона попасть в Лигу чемпионов, на что у команды большие шансы. Коллектив набрал 62 очка и на четыре пункта опережает «Атлетик» Бильбао, который идет четвертым. В домашней игре с нестабильным «Бетисом» хозяева постараются добиться победы и укрепиться на своей позиции, а возможно и обойти «Барселону». Два последних поединка «Жироны» завершились поражением от «Хетафе» (0:1) и победой над «Осасуной» (2:0).

«Бетис» в последних матчах не набирал очки и это вызывает беспокойство у болельщиков и руководства. «Бело-зеленые» занимают седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги с набранными 42 баллами и на четыре пункта отстает от зоны еврокубков. Потеря очков в этом матче оставит еще меньше шансов гостям на попадание хотя бы в Лигу конференций. В прошлом туре «Бетис» проиграл «Райо Вальекано» (0:2)

Информация для ставок

«Жирона» выиграла пять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Бетис» проиграл четыре из семи последних поединков на выезде

«Бетис» выиграл четыре последних матча у «Жироны»

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Жирона» исторически плохо играет с «Бетисом» и ставить на ее победу было бы слишком рискованно. Предлагаем выбрать вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.