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«Жирона» — «Картахена». Прогноз на матч Сегунды (14.11.2021)

13 ноября 2021, 19:52

«Жирона» примет «Картахену» в рамках 16-го тура Сегунды. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Испания. Сегунда 2021/2022
Жирона
Картахена
2 : 0
завершен
14 ноября 2021, 18:00
воскресенье
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.823.485.19
BetBoom 1.79 3.58 4.61

Ставки букмекеров

Фаворит букмекеров — «Жирона». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.70. Ничейный исход оценивается в 3.55, а победа «Картахены» в 5.50.

Форма команд

«Жирона» в нынешнем сезоне расположилась на 13-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 18 баллов. Команда выиграла пять поединков, трижды играла вничью и проиграла в семи матчах. У каталонского клуба 16 забитых и 18 пропущенных голов. В последних матчах «жирондинцы» проиграли «Тенерифе», а также выиграли у «Алькоркона» и «Фуэнлабрады».

«Картахена» в этом сезоне находится на девятой строчке в турнирной таблице. В активе этого испанского клуба — 22 пункта. Команда выиграла семь поединков, один раз сыграла вничью и проиграла в семи матчах. У «Картахены» 21 забитый и 22 пропущенных гола. В последних играх «Картахена» выиграла у «Малаги», а также сыграла вничью с «Леганесом» и уступила «Понферрадине».

Информация для ставок

● «Картахена» выиграла два матча из последних пяти
● «Жирона» выиграла три матча из последних пяти
● У «Картахены» четыре забитых мяча за три последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.90. Оба клуба любят забивать, что доказывают их цифры в графе "забитые мячи”. Этот матч не должен стать исключением из правил.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.25 1.69 1.68 2.29
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Все комментарии
eqhb8h5psvu7
eqhb8h5psvu7
13 ноября в 20:40
Футбольный клуб Жирона одержит победу.
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