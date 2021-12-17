«Зюлте-Варегем» — «Мехелен». Прогноз на матч чемпионата Бельгии (18.12.2021)

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17 декабря 2021, 14:44

«Зюлте-Варегем» в 20-м туре чемпионата Бельгии примет на своем поле «Мехелен». Предлагаем обзор предстоящего поединка и прогнозы.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям нынешнего поединка. На победу «Мехелена» в букмекерской конторе Мелбет можно поставить по коэффициенту 2.33. Поверить в успех «Зюлте-Варегем» можно за 3.3, а ничья котируется по коэффициенту 3.75.

На ТБ 3 можно поставить по коэффициенту 1.82. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то ТМ 3 будет стоить 1.98. Велика вероятность, что команды обменяются забитыми мячами. Сделать ставку на «обе забьют» можно по 1.47.

Форма команд

«Мехелен» идет на седьмом месте в турнирной таблице, набрав уже 30 очков. Команда чередует победы с поражениями и на данный момент не может претендовать на более высокие места. В последних матчах «Мехелен» обыграл «Гент» (4:3), а немного ранее уступил лидеру чемпионата – «Юнион Сент-Жиллуаз» (0:2).

«Зюлте-Варегем» проиграл четыре из пяти последних матчей в Высшей лиге Бельгии и закономерно опустился в зону вылета турнирной таблицы. Команда не может конкурировать с более сильными соперниками, пропустив больше всех остальных коллективов в этом сезоне (43 пропущенных мяча). В прошлом туре чемпионата «Зюлте-Варегем» проиграл «Юнион Сент-Жиллуаз» (0:2), а несколькими днями ранее крупно проиграл «Брюгге» (0:3).

Информация для ставок

«Мехелен» проиграл три матча из десяти последних, а «Зюлте-Варегем» уступил в семи поединках

Восемь из десяти последних матчей «Зюлте-Варегем» на своем стадионе завершились тоталом больше 2.5 мячей

Три последних матча между командами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Мехелен» проводит не самый уверенный сезон, но имеет большие шансы попасть в плей-офф, если начнет стабильно набирать очки в следующих турах. Предлагаем сделать выбор в пользу фаворита и поставить на гостей по коэффициенту 2.33 в букмекерской конторе Мелбет.